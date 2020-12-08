https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588154249.html

Число пострадавших при отравлении в бассейне в Астрахани выросло до 33

Число пострадавших при отравлении в бассейне в Астрахани выросло до 33

Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани, по уточненным данным, составляет 33 человека, сообщил РИА Новости во вторник представитель... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:28

2020-12-08T10:28

2020-12-08T10:28

массовое отравление в бассейне в астрахани

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани, по уточненным данным, составляет 33 человека, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. Сегодня областной минздрав сообщал, что в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. Всех детей, отравившихся в бассейне в Астрахани, перевели из реанимации в палаты в связи с положительной динамикой."В лечебные учреждения обратились 33 человека: 26 посетителей и семь сотрудников, в том числе 22 ребенка", - сказал собеседник агентства.По его словам, организована работа межведомственной комиссии Астраханской области, в состав которой вошли представители МВД, СК и Роспотребнадзора.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ЧП в Астрахани: отравление хлором в бассейне "Динамо" В бассейне "Динамо" в Астрахани произошло чрезвычайное происшествие: десятки человек отравились хлором утром 7 декабря. 30 человек госпитализированы, из них 21 - дети. 2020-12-08T10:28 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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