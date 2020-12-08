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Число пострадавших при отравлении в бассейне в Астрахани выросло до 33
Число пострадавших при отравлении в бассейне в Астрахани выросло до 33
Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани, по уточненным данным, составляет 33 человека, сообщил РИА Новости во вторник представитель... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:28
2020-12-08T10:28
массовое отравление в бассейне в астрахани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани, по уточненным данным, составляет 33 человека, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. Сегодня областной минздрав сообщал, что в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. Всех детей, отравившихся в бассейне в Астрахани, перевели из реанимации в палаты в связи с положительной динамикой."В лечебные учреждения обратились 33 человека: 26 посетителей и семь сотрудников, в том числе 22 ребенка", - сказал собеседник агентства.По его словам, организована работа межведомственной комиссии Астраханской области, в состав которой вошли представители МВД, СК и Роспотребнадзора.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
ЧП в Астрахани: отравление хлором в бассейне "Динамо"
В бассейне "Динамо" в Астрахани произошло чрезвычайное происшествие: десятки человек отравились хлором утром 7 декабря. 30 человек госпитализированы, из них 21 - дети.
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видео, массовое отравление в бассейне в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия
Число пострадавших при отравлении в бассейне в Астрахани выросло до 33
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани, по уточненным данным, составляет 33 человека, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
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Число пострадавших при отравлении в бассейне в Астрахани выросло до 33

10:28 08.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Астраханской области / Перейти в фотобанкСпорткомплекс "Динамо" в Астрахани
Спорткомплекс Динамо в Астрахани - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Астраханской области
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне в Астрахани, по уточненным данным, составляет 33 человека, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. Сегодня областной минздрав сообщал, что в больницах находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей. Всех детей, отравившихся в бассейне в Астрахани, перевели из реанимации в палаты в связи с положительной динамикой.
"В лечебные учреждения обратились 33 человека: 26 посетителей и семь сотрудников, в том числе 22 ребенка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, организована работа межведомственной комиссии Астраханской области, в состав которой вошли представители МВД, СК и Роспотребнадзора.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
Массовое отравление в бассейне в АстраханиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьПроисшествия
 
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