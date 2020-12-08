Бирюков поздравил коммунальщиков с 290-летием наружного освещения Москвы
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний, отвечающих за наружное освещение города, - АО "ОЭК" и ГУП "Моссвет", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня под вашим управлением порядка 480 тысяч опор наружного освещения, около 650 тысяч светильников, более 2 тысяч объектов с архитектурно-художественной подсветкой – огромное и сложное хозяйство, равного которому нет не только в России, но и в Европе. За последние 10 лет в столице в 4 раза увеличилось количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой, обрели неповторимый образ столичные улицы, стали безопаснее транспортные развязки и вылетные магистрали, а дворовые территории и детские площадки – комфортнее и притягательнее", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что ровно 290 лет назад - 27 ноября 1730 года по старому стилю (8 декабря по новому стилю) Сенатом был издан указ "О сделании для освещения в зимнее время в городе стеклянных фонарей", который положил началу постоянному уличному освещению Москвы. Фонари были установлены в Кремле, Китай-городе, в Белом, Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам.
Подчеркивается, что сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира, славится уникальным ночным обликом, всегда восхищает праздничным убранством и неизменно занимает лидирующие позиции по качеству городской среды в международных рейтингах.