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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201208/osveschenie-1588287243.html
Бирюков поздравил коммунальщиков с 290-летием наружного освещения Москвы
Бирюков поздравил коммунальщиков с 290-летием наружного освещения Москвы
В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:25
2020-12-08T19:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
моссвет
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний, отвечающих за наружное освещение города, - АО "ОЭК" и ГУП "Моссвет", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня под вашим управлением порядка 480 тысяч опор наружного освещения, около 650 тысяч светильников, более 2 тысяч объектов с архитектурно-художественной подсветкой – огромное и сложное хозяйство, равного которому нет не только в России, но и в Европе. За последние 10 лет в столице в 4 раза увеличилось количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой, обрели неповторимый образ столичные улицы, стали безопаснее транспортные развязки и вылетные магистрали, а дворовые территории и детские площадки – комфортнее и притягательнее", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.Отмечается, что ровно 290 лет назад - 27 ноября 1730 года по старому стилю (8 декабря по новому стилю) Сенатом был издан указ "О сделании для освещения в зимнее время в городе стеклянных фонарей", который положил началу постоянному уличному освещению Москвы. Фонари были установлены в Кремле, Китай-городе, в Белом, Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам.Подчеркивается, что сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира, славится уникальным ночным обликом, всегда восхищает праздничным убранством и неизменно занимает лидирующие позиции по качеству городской среды в международных рейтингах.
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моссвет, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков поздравил коммунальщиков с 290-летием наружного освещения Москвы

19:25 08.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПречистенская набережная в Москве вечером
Пречистенская набережная в Москве вечером - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний, отвечающих за наружное освещение города, - АО "ОЭК" и ГУП "Моссвет", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня под вашим управлением порядка 480 тысяч опор наружного освещения, около 650 тысяч светильников, более 2 тысяч объектов с архитектурно-художественной подсветкой – огромное и сложное хозяйство, равного которому нет не только в России, но и в Европе. За последние 10 лет в столице в 4 раза увеличилось количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой, обрели неповторимый образ столичные улицы, стали безопаснее транспортные развязки и вылетные магистрали, а дворовые территории и детские площадки – комфортнее и притягательнее", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что ровно 290 лет назад - 27 ноября 1730 года по старому стилю (8 декабря по новому стилю) Сенатом был издан указ "О сделании для освещения в зимнее время в городе стеклянных фонарей", который положил началу постоянному уличному освещению Москвы. Фонари были установлены в Кремле, Китай-городе, в Белом, Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам.
Подчеркивается, что сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира, славится уникальным ночным обликом, всегда восхищает праздничным убранством и неизменно занимает лидирующие позиции по качеству городской среды в международных рейтингах.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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