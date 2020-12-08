https://ria.ru/20201208/osveschenie-1588287243.html

Бирюков поздравил коммунальщиков с 290-летием наружного освещения Москвы

Бирюков поздравил коммунальщиков с 290-летием наружного освещения Москвы

В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:25

2020-12-08T19:25

2020-12-08T19:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

моссвет

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В день 290-летия наружного освещения столицы заместитель мэра Москвы Петр Бирюков обратился с поздравлением к специалистам московских энергетических компаний, отвечающих за наружное освещение города, - АО "ОЭК" и ГУП "Моссвет", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня под вашим управлением порядка 480 тысяч опор наружного освещения, около 650 тысяч светильников, более 2 тысяч объектов с архитектурно-художественной подсветкой – огромное и сложное хозяйство, равного которому нет не только в России, но и в Европе. За последние 10 лет в столице в 4 раза увеличилось количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой, обрели неповторимый образ столичные улицы, стали безопаснее транспортные развязки и вылетные магистрали, а дворовые территории и детские площадки – комфортнее и притягательнее", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.Отмечается, что ровно 290 лет назад - 27 ноября 1730 года по старому стилю (8 декабря по новому стилю) Сенатом был издан указ "О сделании для освещения в зимнее время в городе стеклянных фонарей", который положил началу постоянному уличному освещению Москвы. Фонари были установлены в Кремле, Китай-городе, в Белом, Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам.Подчеркивается, что сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира, славится уникальным ночным обликом, всегда восхищает праздничным убранством и неизменно занимает лидирующие позиции по качеству городской среды в международных рейтингах.

https://ria.ru/20201203/remont-1587547363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моссвет, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва