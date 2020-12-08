https://ria.ru/20201208/obrazovanie-1588156758.html

Mail.ru Group покупает 25% платформы онлайн-образования "Учи.ру"

Mail.ru Group покупает 25% платформы онлайн-образования "Учи.ру"

Mail.ru Group (MRG) покупает 25% крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования "Учи.ру" за 3,75 миллиарда рублей с возможностью получения... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:39

2020-12-08T10:39

2020-12-08T13:30

российско-китайский инвестиционный фонд (ркиф)

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

россия

mail.ru group

технологии

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Mail.ru Group (MRG) покупает 25% крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования "Учи.ру" за 3,75 миллиарда рублей с возможностью получения контроля через опционы, говорится в сообщении интернет-холдинга.Уточняется, что первый опцион на увеличение доли до 49,5% может быть реализован в конце 2021 года. Основатели "Учи.ру" останутся акционерами компании и продолжат развивать платформу.Ожидается, что выручка компании "Учи.ру" в 2020 году составит около 3 миллиардов рублей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Планируется, что в 2020 году выручка платформы "Учи.ру" (приносит около 90% выручки компании) превысит 2,5 миллиарда рублей. Рост зарубежной выручки ожидается в 8 раз, до более 2 миллионов долларов."Объединенная платформа "Учи.ру" имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020-2023 годах с плановой маржинальностью более 30%", - говорится в сообщении.Платформа "Учи.ру" – лидер российского рынка школьного онлайн-образования. Платформой пользуется около половины школьников в стране (8 миллионов) и больше 350 тысяч педагогов. Посещаемость платформы - 37 миллионов визитов в месяц. В период самоизоляции "Учи.ру" стала второй по посещаемости в мире среди образовательных ресурсов (по данным SimilarWeb, апрель 2020 года).Компания также развивает проект "Учи.Дома", который позволяет школьникам заниматься с преподавателями индивидуально. У компании также есть проекты для зарубежных рынков - HappyNumbers.com, BRICSMATH.COM и Dragonlearn.org, которые работают в США и Канаде, пилоты также запущены в Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме."Мы активно развиваем образовательную экосистему Mail.ru Group и расширяем линейку наших сервисов, чтобы люди - от школьников до профессионалов - могли учиться и повышать квалификацию. Платформа "Учи.ру" – ведущий игрок в сфере онлайн-образования, востребованные не только на российском, но и на международном рынке. Мы рады, что она будет развиваться дальше вместе с нами, а в перспективе сможет интегрироваться в экосистему Mail.ru Group", – приводятся в сообщении слова гендиректора MRG Бориса Добродеева.В портфеле MRG есть такие платформы, как "Алгоритмика", "Тетрика", GeekBrains, Skillbox и SkillFactory. Также Mail.ru Group ежегодно проводит ИТ-чемпионаты на собственной платформе All Cups.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что совместно с Mail.ru Group и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) приобретут миноритарный пакет в компании.По итогам инвестиции РФПИ и РКИФ приобретут миноритарный пакет в компании. Средства, полученные в результате транзакции, позволят "Учи.ру" расширить технологическую и продуктовую базу. Компания планирует доработку технологической платформы, разработку интерактивных элементов и новых образовательных продуктов. Также предполагается расширение присутствия за рубежом – в странах БРИКС, США, Вьетнаме и на других международных рынках."РФПИ, международные и российские партнеры фонда на протяжении последних месяцев ведут активную работу над поиском проектов, благодаря которым коронавирус будет побежден. Однако не менее важно поддерживать передовые отечественные компании, продукты и услуги которых помогут нашим гражданам продолжать жить повседневной жизнью без снижения ее качества", - заявил генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев.

https://na.ria.ru/20201208/tsifrovaya-ekonomika-1587979907.html

https://sn.ria.ru/20201207/minprosvescheniya-1587958664.html

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российско-китайский инвестиционный фонд (ркиф), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, россия, mail.ru group, технологии