Онлайн-брифинг главы Комитета ГД РФ по образованию и науке В. Никонова
14 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя правления Фонда "Русский мир" Вячеслава НИКОНОВА, в ходе которого будут представлены его новые книги, вышедшие в период пандемии: "Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну", "28 мгновений весны 1945-го", "Ленин. Человек, который изменил всё", "Российская цивилизация".
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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