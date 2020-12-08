https://ria.ru/20201208/nikonov-1588160513.html

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД РФ по образованию и науке В. Никонова

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД РФ по образованию и науке В. Никонова

РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:56

2020-12-08T10:56

2020-12-08T10:56

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14 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке, декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя правления Фонда "Русский мир" Вячеслава НИКОНОВА, в ходе которого будут представлены его новые книги, вышедшие в период пандемии: "Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну", "28 мгновений весны 1945-го", "Ленин. Человек, который изменил всё", "Российская цивилизация".Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы