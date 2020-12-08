https://ria.ru/20201208/neft-1588151970.html

Более десяти жителей Челябинской области получили сроки за хищение нефти

Более десяти жителей Челябинской области получили сроки за хищение нефти

Суд назначил наказание от лишения свободы условно до четырех лет колонии общего режима 14 жителям Челябинской области, обвиняемым в краже из магистральных... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:19

2020-12-08T10:19

2020-12-08T10:19

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

нижневартовск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание от лишения свободы условно до четырех лет колонии общего режима 14 жителям Челябинской области, обвиняемым в краже из магистральных нефтепроводов более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, в 2016-2017 годах осужденные через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах Уфа – Петропавловск, Уфа – Омск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей.Четырнадцать местных жителей признаны виновными в соответствии со степенью участия в "покушении на кражу и кражу", "легализации денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления", "самовольном подключении к нефтепроводам", уточняется в сообщении.Также по ходатайству следователя СК судом арестовано недвижимое имущество осужденных: квартиры и земельные участки, автомобили и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, поясняют в региональном СУСК.

https://ria.ru/20201208/gendirektor-1588127403.html

уфа

нижневартовск

челябинская область

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следственный комитет россии (ск рф), уфа, нижневартовск, челябинская область, происшествия