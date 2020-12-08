Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/neft-1588151970.html
Более десяти жителей Челябинской области получили сроки за хищение нефти
Более десяти жителей Челябинской области получили сроки за хищение нефти
Суд назначил наказание от лишения свободы условно до четырех лет колонии общего режима 14 жителям Челябинской области, обвиняемым в краже из магистральных... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:19
2020-12-08T10:19
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
нижневартовск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание от лишения свободы условно до четырех лет колонии общего режима 14 жителям Челябинской области, обвиняемым в краже из магистральных нефтепроводов более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, в 2016-2017 годах осужденные через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах Уфа – Петропавловск, Уфа – Омск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей.Четырнадцать местных жителей признаны виновными в соответствии со степенью участия в "покушении на кражу и кражу", "легализации денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления", "самовольном подключении к нефтепроводам", уточняется в сообщении.Также по ходатайству следователя СК судом арестовано недвижимое имущество осужденных: квартиры и земельные участки, автомобили и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, поясняют в региональном СУСК.
https://ria.ru/20201208/gendirektor-1588127403.html
уфа
нижневартовск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), уфа, нижневартовск, челябинская область, происшествия

Более десяти жителей Челябинской области получили сроки за хищение нефти

10:19 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Суд назначил наказание от лишения свободы условно до четырех лет колонии общего режима 14 жителям Челябинской области, обвиняемым в краже из магистральных нефтепроводов более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, в 2016-2017 годах осужденные через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах Уфа – Петропавловск, Уфа – Омск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей.
"Приговором суда осужденным назначено наказание от одного года четырех месяцев лишения свободы условно до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Четырнадцать местных жителей признаны виновными в соответствии со степенью участия в "покушении на кражу и кражу", "легализации денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления", "самовольном подключении к нефтепроводам", уточняется в сообщении.
Также по ходатайству следователя СК судом арестовано недвижимое имущество осужденных: квартиры и земельные участки, автомобили и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, поясняют в региональном СУСК.
Работы в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
01:10
На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей
 
Следственный комитет России (СК РФ)УфаНижневартовскЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
Лента новостейМолния