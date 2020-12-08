https://ria.ru/20201208/navalnyy-1588310987.html

Немецкий депутат призвал передать России информацию по делу Навального

Немецкий депутат призвал передать России информацию по делу Навального

Правительство ФРГ должно передать российским властям исчерпывающую информацию по инциденту с Алексеем Навальным, заявил журналистам представитель фракции... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:56

2020-12-08T22:56

2020-12-08T22:56

госпитализация алексея навального

алексей навальный

бундестаг германии

германия

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ должно передать российским властям исчерпывающую информацию по инциденту с Алексеем Навальным, заявил журналистам представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель."Мы уверены, что Федеральное правительство должно российским властям передать исчерпывающую информацию по делу Навального, в том числе выводы врачей Charite", - сказал депутат.Представители фракции "Альтернатива для Германии" находятся с визитом в Москве, в рамках которого во вторник состоялась встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, бундестаг германии, германия, в мире