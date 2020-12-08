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https://ria.ru/20201208/nanosputniki-1588146836.html
В России одобрены созданные вузами проекты первых 3 наноспутников
В России одобрены созданные вузами проекты первых 3 наноспутников
Одобрены проекты трех первых наноспутников, которые войдут в состав космической группировки, создаваемой консорциумом российских вузов и научных организаций,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:55
2020-12-08T09:55
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Одобрены проекты трех первых наноспутников, которые войдут в состав космической группировки, создаваемой консорциумом российских вузов и научных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени Королёва.В качестве экспертов, оценивавших представленные результаты проектных работ, выступили известные ученые и специалисты, а также представители Минобрнауки. Их вниманию были представлены проекты спутников, разработанных в Самарском университете, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Лаборатории проектирования малых космических аппаратов "Астрономикон". По итогам обсуждения все три проекта были одобрены участниками заседания. Аппараты предназначены для изучения ионосферы, освоения Арктики и Антарктики, идентификации морских судов.Сколько всего планируется использовать спутников в группировке, не уточняется.Разработанный в Самарском университете научно-образовательный наноспутник SamSat-ION будет помогать ученым в проведении томографии верхней ионосферы, исследовании волновых процессов и изучении плазмы. Его предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 км. По расчетам ученых, срок существования спутника на такой орбите может составить порядка 19 лет.Два других спутника, представленных лабораторией "Астрономикон" и Санкт-Петербургским политехническим университетом, будут использовать единую спутниковую платформу. "Отличаться спутники будут дополнительным оборудованием, дополнительной полезной нагрузкой для решения разных прикладных задач", — пояснил Белоконов.По его словам, на спутнике политехнического университета, получившего название "Политехник-ИОН", будет установлен приемник автоматической идентификационной системы мониторинга морских судов, а на спутнике "ХекСтек" разместят оборудование для проверки радиационной стойкости различной элементной базы. Как и самарский SamSat-ION, спутники "Политехник-ИОН" и "ХекСтек" будут изучать плазму по траектории своего полета и проводить томографию верхней ионосферы. Получаемые данные, как считают ученые, пригодятся в метеорологии и в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики.
https://ria.ru/20201125/5-100-1586105612.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого

В России одобрены созданные вузами проекты первых 3 наноспутников

09:55 08.12.2020
 
© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Fotolia / Vadimsadovski
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Одобрены проекты трех первых наноспутников, которые войдут в состав космической группировки, создаваемой консорциумом российских вузов и научных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени Королёва.

"Для нас это очень важное событие. После этого этапа, после публичной презентации проектов, мы переходим непосредственно к стадии изготовления наноспутников. На реализацию этой стадии мы отводим один год, чтобы к концу 2021 года спутники были полностью готовы и чтобы их можно было в 2022 году запустить в космос", — приводятся в сообщении слова организатора заседания консорциума, заведующего межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессора Игоря Белоконова.

В качестве экспертов, оценивавших представленные результаты проектных работ, выступили известные ученые и специалисты, а также представители Минобрнауки. Их вниманию были представлены проекты спутников, разработанных в Самарском университете, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Лаборатории проектирования малых космических аппаратов "Астрономикон". По итогам обсуждения все три проекта были одобрены участниками заседания. Аппараты предназначены для изучения ионосферы, освоения Арктики и Антарктики, идентификации морских судов.
Сколько всего планируется использовать спутников в группировке, не уточняется.
Разработанный в Самарском университете научно-образовательный наноспутник SamSat-ION будет помогать ученым в проведении томографии верхней ионосферы, исследовании волновых процессов и изучении плазмы. Его предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 км. По расчетам ученых, срок существования спутника на такой орбите может составить порядка 19 лет.
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Два других спутника, представленных лабораторией "Астрономикон" и Санкт-Петербургским политехническим университетом, будут использовать единую спутниковую платформу. "Отличаться спутники будут дополнительным оборудованием, дополнительной полезной нагрузкой для решения разных прикладных задач", — пояснил Белоконов.
По его словам, на спутнике политехнического университета, получившего название "Политехник-ИОН", будет установлен приемник автоматической идентификационной системы мониторинга морских судов, а на спутнике "ХекСтек" разместят оборудование для проверки радиационной стойкости различной элементной базы. Как и самарский SamSat-ION, спутники "Политехник-ИОН" и "ХекСтек" будут изучать плазму по траектории своего полета и проводить томографию верхней ионосферы. Получаемые данные, как считают ученые, пригодятся в метеорологии и в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики.
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РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 
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