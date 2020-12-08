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СМИ: седьмой таинственный "монолит" появился в Германии
СМИ: седьмой таинственный "монолит" появился в Германии
Очередной загадочный серебристый "столб-монолит" был обнаружен на выходных, на этот раз в одном из городов немецкой федеральной земли Гессен, сообщает новостной РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:25
2020-12-08T14:25
2020-12-08T15:56
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Очередной загадочный серебристый "столб-монолит" был обнаружен на выходных, на этот раз в одном из городов немецкой федеральной земли Гессен, сообщает новостной портал Hessenschau.Сверкающий монолит был обнаружен прохожими на краю пашни в коммуне Зульцбах. Как сообщает Hessenschau, внутри объекта находится деревянная конструкция. Происхождение монолита неизвестно.Монолиты начали появляться в ноябре этого года. Столб-монолит в Германии стал седьмым по счету подобным объектом. Ранее загадочные монолиты были обнаружены в Нидерландах, Румынии и США.
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РИА Новости
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