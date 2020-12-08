https://ria.ru/20201208/monolit-1588215600.html

СМИ: седьмой таинственный "монолит" появился в Германии

СМИ: седьмой таинственный "монолит" появился в Германии

Очередной загадочный серебристый "столб-монолит" был обнаружен на выходных, на этот раз в одном из городов немецкой федеральной земли Гессен, сообщает новостной РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:25

2020-12-08T14:25

2020-12-08T15:56

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Очередной загадочный серебристый "столб-монолит" был обнаружен на выходных, на этот раз в одном из городов немецкой федеральной земли Гессен, сообщает новостной портал Hessenschau.Сверкающий монолит был обнаружен прохожими на краю пашни в коммуне Зульцбах. Как сообщает Hessenschau, внутри объекта находится деревянная конструкция. Происхождение монолита неизвестно.Монолиты начали появляться в ноябре этого года. Столб-монолит в Германии стал седьмым по счету подобным объектом. Ранее загадочные монолиты были обнаружены в Нидерландах, Румынии и США.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, румыния, нидерланды, сша, в мире