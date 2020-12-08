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На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей
На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей
Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:35
2020-12-08T03:35
россия
светлана радионова
чукотка
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.По ее словам, чтобы решить судьбу медвежонка, уже было решено собрать рабочую группу из лучших ученых-специалистов страны."Однако история получила счастливый поворот. Минувшей ночью пришли взрослые медведи, и малыш ушел с ними, видимо, найдя родню. Инспекторы региона на снегоходах делают объезд, чтобы контролировать ситуацию и присматривать за животными", - отметила Радионова.
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россия, светлана радионова, чукотка, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток

На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей

03:35 08.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"На Чукотке рядом с жилым поселком бродил детеныш белого медведя. Он остался без матери и был сильно истощен. Медвежий патруль подкармливал его и охранял от волков", - написала Радионова в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, чтобы решить судьбу медвежонка, уже было решено собрать рабочую группу из лучших ученых-специалистов страны.
"Однако история получила счастливый поворот. Минувшей ночью пришли взрослые медведи, и малыш ушел с ними, видимо, найдя родню. Инспекторы региона на снегоходах делают объезд, чтобы контролировать ситуацию и присматривать за животными", - отметила Радионова.
 
РоссияСветлана РадионоваЧукоткаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Владивосток
 
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