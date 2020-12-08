https://ria.ru/20201208/medvezhonok-1588131551.html
На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей
На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей
Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:35
2020-12-08T03:35
2020-12-08T03:35
россия
светлана радионова
чукотка
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/82/1548898206_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_beb1d32349aadee01b5384bd29476e06.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.По ее словам, чтобы решить судьбу медвежонка, уже было решено собрать рабочую группу из лучших ученых-специалистов страны."Однако история получила счастливый поворот. Минувшей ночью пришли взрослые медведи, и малыш ушел с ними, видимо, найдя родню. Инспекторы региона на снегоходах делают объезд, чтобы контролировать ситуацию и присматривать за животными", - отметила Радионова.
россия
чукотка
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154889/82/1548898206_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f73c047717ca7be40d689282331d9caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана радионова, чукотка, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток