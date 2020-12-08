https://ria.ru/20201208/medvezhonok-1588131551.html

На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей

На Чукотке истощенный медвежонок-сирота нашел сородичей

Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T03:35

2020-12-08T03:35

2020-12-08T03:35

россия

светлана радионова

чукотка

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/82/1548898206_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_beb1d32349aadee01b5384bd29476e06.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Оставшийся без матери белый медвежонок бродил у села на Чукотке, он уже присоединился к сородичам, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.По ее словам, чтобы решить судьбу медвежонка, уже было решено собрать рабочую группу из лучших ученых-специалистов страны."Однако история получила счастливый поворот. Минувшей ночью пришли взрослые медведи, и малыш ушел с ними, видимо, найдя родню. Инспекторы региона на снегоходах делают объезд, чтобы контролировать ситуацию и присматривать за животными", - отметила Радионова.

россия

чукотка

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана радионова, чукотка, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток