Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/litva-1588242152.html
Литва упразднит статус погранзоны на ряде участков границы с Россией
Литва упразднит статус погранзоны на ряде участков границы с Россией
Госпогранслужба (ГПС) Литвы сообщила, что для ряда участков госграницы с Калининградской областью России с 1 января 2021 года упраздняется статус погранзоны. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:16
2020-12-08T16:16
россия
калининградская область
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156099/19/1560991980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da9beb22ad3289c632724a254d498d45.jpg
ВИЛЬНЮС, 8 дек — РИА Новости. Госпогранслужба (ГПС) Литвы сообщила, что для ряда участков госграницы с Калининградской областью России с 1 января 2021 года упраздняется статус погранзоны.По данным пресс-службы ГПС, упразднить статус погранзоны решено на территориях, где граница проходит по рекам Нямунас, Ширвинта и Шешупе, а также в части сухопутной границы, где установлены системы наблюдения. "Охранная зона будет по-прежнему действовать возле некоторых мостов или путепроводов на границе с Россией, где риск преступности по-прежнему считается высоким, а также в приграничных водах, где наблюдение за границей затруднено, например, на озере Виштитис", - отмечается в сообщении.По мнению госпогранслужбы, это решение "не только снизит административную нагрузку, но и снимет ограничения на законную деятельность физическими и юридическими лицами, создаст дополнительные условия для рекреационной и хозяйственной деятельности, развития туризма".В пресс-службе отметили, что "с внедрением современных систем наблюдения и других технических и организационных мер на границе" пограничники могут дистанционно обеспечивать контроль.Ранее погранзона простиралась в глубину территории Литвы от границы примерно от 50 метров до нескольких километров. Доступ в погранзону, обозначенную специальными знаками, был возможен только по списку. Он давал право находиться в полосе охраны государственной границы, пограничной зоне, пограничных водах, водах или на берегах, где проходит внешняя граница.Физические лица, представители компаний, желавшие попасть в пограничную зону, должны были подать пограничникам заявления, дополнительные документы, на основании которых госпогранслужба принимала решение о выдаче разрешения в течение десяти рабочих дней.На границе с Россией пограничные зоны были установлены в 2007 году.
https://ria.ru/20201207/granitsa-1588045553.html
https://ria.ru/20201207/prigovor-1588070335.html
россия
калининградская область
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156099/19/1560991980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a3a6bd9a3fa2a24ffcb12787b92f97d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, калининградская область, литва, в мире

Литва упразднит статус погранзоны на ряде участков границы с Россией

16:16 08.12.2020
 
© Depositphotos / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / proslgn
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 8 дек — РИА Новости. Госпогранслужба (ГПС) Литвы сообщила, что для ряда участков госграницы с Калининградской областью России с 1 января 2021 года упраздняется статус погранзоны.
По данным пресс-службы ГПС, упразднить статус погранзоны решено на территориях, где граница проходит по рекам Нямунас, Ширвинта и Шешупе, а также в части сухопутной границы, где установлены системы наблюдения. "Охранная зона будет по-прежнему действовать возле некоторых мостов или путепроводов на границе с Россией, где риск преступности по-прежнему считается высоким, а также в приграничных водах, где наблюдение за границей затруднено, например, на озере Виштитис", - отмечается в сообщении.
По мнению госпогранслужбы, это решение "не только снизит административную нагрузку, но и снимет ограничения на законную деятельность физическими и юридическими лицами, создаст дополнительные условия для рекреационной и хозяйственной деятельности, развития туризма".
В пресс-службе отметили, что "с внедрением современных систем наблюдения и других технических и организационных мер на границе" пограничники могут дистанционно обеспечивать контроль.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 15:48
После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело
Ранее погранзона простиралась в глубину территории Литвы от границы примерно от 50 метров до нескольких километров. Доступ в погранзону, обозначенную специальными знаками, был возможен только по списку. Он давал право находиться в полосе охраны государственной границы, пограничной зоне, пограничных водах, водах или на берегах, где проходит внешняя граница.
Физические лица, представители компаний, желавшие попасть в пограничную зону, должны были подать пограничникам заявления, дополнительные документы, на основании которых госпогранслужба принимала решение о выдаче разрешения в течение десяти рабочих дней.
На границе с Россией пограничные зоны были установлены в 2007 году.
Пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:28
Пересекшие границу России жители Грузии и Украины получили год колонии
 
РоссияКалининградская областьЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
Лента новостейМолния