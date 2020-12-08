https://ria.ru/20201208/litva-1588242152.html

Литва упразднит статус погранзоны на ряде участков границы с Россией

Литва упразднит статус погранзоны на ряде участков границы с Россией

Госпогранслужба (ГПС) Литвы сообщила, что для ряда участков госграницы с Калининградской областью России с 1 января 2021 года упраздняется статус погранзоны. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:16

2020-12-08T16:16

2020-12-08T16:16

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ВИЛЬНЮС, 8 дек — РИА Новости. Госпогранслужба (ГПС) Литвы сообщила, что для ряда участков госграницы с Калининградской областью России с 1 января 2021 года упраздняется статус погранзоны.По данным пресс-службы ГПС, упразднить статус погранзоны решено на территориях, где граница проходит по рекам Нямунас, Ширвинта и Шешупе, а также в части сухопутной границы, где установлены системы наблюдения. "Охранная зона будет по-прежнему действовать возле некоторых мостов или путепроводов на границе с Россией, где риск преступности по-прежнему считается высоким, а также в приграничных водах, где наблюдение за границей затруднено, например, на озере Виштитис", - отмечается в сообщении.По мнению госпогранслужбы, это решение "не только снизит административную нагрузку, но и снимет ограничения на законную деятельность физическими и юридическими лицами, создаст дополнительные условия для рекреационной и хозяйственной деятельности, развития туризма".В пресс-службе отметили, что "с внедрением современных систем наблюдения и других технических и организационных мер на границе" пограничники могут дистанционно обеспечивать контроль.Ранее погранзона простиралась в глубину территории Литвы от границы примерно от 50 метров до нескольких километров. Доступ в погранзону, обозначенную специальными знаками, был возможен только по списку. Он давал право находиться в полосе охраны государственной границы, пограничной зоне, пограничных водах, водах или на берегах, где проходит внешняя граница.Физические лица, представители компаний, желавшие попасть в пограничную зону, должны были подать пограничникам заявления, дополнительные документы, на основании которых госпогранслужба принимала решение о выдаче разрешения в течение десяти рабочих дней.На границе с Россией пограничные зоны были установлены в 2007 году.

https://ria.ru/20201207/granitsa-1588045553.html

https://ria.ru/20201207/prigovor-1588070335.html

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россия, калининградская область, литва, в мире