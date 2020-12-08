https://ria.ru/20201208/lekarstva-1588141620.html
Почти 245 тысяч москвичей получили льготные лекарства на дом с октября
Почти 245 тысяч москвичей получили льготные лекарства на дом с октября
Почти 245 тысяч москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября, всего выдано более 2,2 миллиона упаковок, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:49
2020-12-08T08:49
2020-12-08T08:49
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25c07241596224a26066f0582cff864f.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 245 тысяч москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября, всего выдано более 2,2 миллиона упаковок, сообщается на сайте мэра столицы."Почти 245 тысяч московских пациентов льготных категорий получили лекарства на дом с начала октября. Большая часть лекарственных препаратов предназначена для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в нынешней эпидобстановке им особенно важно беречь свое здоровье и не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом... В общей сложности пациентам выдано более 2,2 миллиона упаковок лекарств", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Препараты выдаются только по назначению врача и могут быть выписаны на длительное курсовое лечение. Это нужно, чтобы оградить пациентов из групп риска от необходимости лишний раз выходить из дома в связи с профилактикой коронавируса. Уточняется, что льготников обеспечивают лекарствами бесплатно, а в случае с болезнями системы кровообращения при подтвержденном диагнозе — независимо от наличия льготного статуса.
https://ria.ru/20201208/lekarstva-1588135514.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43b71847850b2e6b92fe3fec9c3c0dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, общество