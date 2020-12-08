https://ria.ru/20201208/lekarstva-1588141620.html

Почти 245 тысяч москвичей получили льготные лекарства на дом с октября

Почти 245 тысяч москвичей получили льготные лекарства на дом с октября

Почти 245 тысяч москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября, всего выдано более 2,2 миллиона упаковок, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:49

2020-12-08T08:49

2020-12-08T08:49

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 245 тысяч москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября, всего выдано более 2,2 миллиона упаковок, сообщается на сайте мэра столицы."Почти 245 тысяч московских пациентов льготных категорий получили лекарства на дом с начала октября. Большая часть лекарственных препаратов предназначена для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в нынешней эпидобстановке им особенно важно беречь свое здоровье и не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом... В общей сложности пациентам выдано более 2,2 миллиона упаковок лекарств", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Препараты выдаются только по назначению врача и могут быть выписаны на длительное курсовое лечение. Это нужно, чтобы оградить пациентов из групп риска от необходимости лишний раз выходить из дома в связи с профилактикой коронавируса. Уточняется, что льготников обеспечивают лекарствами бесплатно, а в случае с болезнями системы кровообращения при подтвержденном диагнозе — независимо от наличия льготного статуса.

https://ria.ru/20201208/lekarstva-1588135514.html

москва

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анастасия ракова , москва, общество