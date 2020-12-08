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В Риге оценили последствия политики "обиженной девочки" против России
В Риге оценили последствия политики "обиженной девочки" против России
Депутат Рижской думы от партии "Согласие" Андрис Морозов считает, что внешняя политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:53
2020-12-08T15:53
рижская дума
согласие
латвия
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Рижской думы от партии "Согласие" Андрис Морозов считает, что внешняя политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов.Ранее ряд крупных латвийских транзитных компаний обратились к руководству России с просьбой продолжить сотрудничество с Латвией в транзитной сфере. Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился почти на 50% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составил 11,563 миллиона тонн, говорилось в пресс-релизе министерства сообщения.Как добавил депутат, латвийские порты также недополучили огромное количество грузов. "Что сделало министерство путей сообщения Латвии? С одобрения МИД направило в Россию письмо с просьбой не допустить дальнейшее падение грузопотока на латвийских железных дорогах и в портах. Девочка доигралась?" - пишет представитель партии "Согласие".По мнению депутата, политика должна быть последовательной и выгодной для страны и ее жителей. "Политика должна быть ответственной и направленной на экономическое развитие. Нельзя мешать бизнес с политикой. Правительство Латвии десятилетиями ведет внешнюю политику в образе обиженной и злой девочки. И вот эта бессильная и бессмысленная злоба, похоже, и лишила возможности рассуждать и действовать ответственно, исходя из выгоды всей страны! Хотелось бы, чтобы из "девочки" Латвия превратилась уже в зрелую женщину, которая знает, чего она хочет, и как это получить. Благо, 30 лет уже. Пора взрослеть! Да вот только, как часто бывает, девочка заигралась. И я очень сомневаюсь, что ситуацию еще можно исправить", - считает Морозов.
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рижская дума, согласие , латвия, в мире

В Риге оценили последствия политики "обиженной девочки" против России

15:53 08.12.2020
 
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / Vitalez1988
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Рижской думы от партии "Согласие" Андрис Морозов считает, что внешняя политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов.
Ранее ряд крупных латвийских транзитных компаний обратились к руководству России с просьбой продолжить сотрудничество с Латвией в транзитной сфере. Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился почти на 50% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составил 11,563 миллиона тонн, говорилось в пресс-релизе министерства сообщения.
"Внешняя политика Латвии а-ля "обиженная девочка" наконец-то принесла плоды. Наши порты и железная дорога лишились российских грузов. Годами внешняя политика Латвии была демонстративно агрессивной и подчеркнуто пренебрежительной по отношению к восточным соседям. Наши политика и риторика за эти 30 лет настолько поднаторели, что Россия не могла позволить себе игнорировать это. И мы, наконец-то, дождались: в ноябре этого года Латвийская железная дорога не обслужила ни одного (!) груженого российского вагона", - говорится в сообщении от имени Морозова на странице рижского отделения партии "Согласие" в Facebook.
Как добавил депутат, латвийские порты также недополучили огромное количество грузов. "Что сделало министерство путей сообщения Латвии? С одобрения МИД направило в Россию письмо с просьбой не допустить дальнейшее падение грузопотока на латвийских железных дорогах и в портах. Девочка доигралась?" - пишет представитель партии "Согласие".
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 08:48Акценты
Россия – враг, но транзит дороже. Чего хочет Латвия?В Латвии спохватились, что российский грузовой транзит через республику стремится к нулю. Это происходит не первый день, но Рига решила попробовать остановить этот процесс письмом с просьбами.
По мнению депутата, политика должна быть последовательной и выгодной для страны и ее жителей. "Политика должна быть ответственной и направленной на экономическое развитие. Нельзя мешать бизнес с политикой. Правительство Латвии десятилетиями ведет внешнюю политику в образе обиженной и злой девочки. И вот эта бессильная и бессмысленная злоба, похоже, и лишила возможности рассуждать и действовать ответственно, исходя из выгоды всей страны! Хотелось бы, чтобы из "девочки" Латвия превратилась уже в зрелую женщину, которая знает, чего она хочет, и как это получить. Благо, 30 лет уже. Пора взрослеть! Да вот только, как часто бывает, девочка заигралась. И я очень сомневаюсь, что ситуацию еще можно исправить", - считает Морозов.
 
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