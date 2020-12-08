https://ria.ru/20201208/latviya-1588236078.html

В Риге оценили последствия политики "обиженной девочки" против России

В Риге оценили последствия политики "обиженной девочки" против России

Депутат Рижской думы от партии "Согласие" Андрис Морозов считает, что внешняя политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:53

2020-12-08T15:53

2020-12-08T15:53

рижская дума

согласие

латвия

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Рижской думы от партии "Согласие" Андрис Морозов считает, что внешняя политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов.Ранее ряд крупных латвийских транзитных компаний обратились к руководству России с просьбой продолжить сотрудничество с Латвией в транзитной сфере. Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился почти на 50% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составил 11,563 миллиона тонн, говорилось в пресс-релизе министерства сообщения.Как добавил депутат, латвийские порты также недополучили огромное количество грузов. "Что сделало министерство путей сообщения Латвии? С одобрения МИД направило в Россию письмо с просьбой не допустить дальнейшее падение грузопотока на латвийских железных дорогах и в портах. Девочка доигралась?" - пишет представитель партии "Согласие".По мнению депутата, политика должна быть последовательной и выгодной для страны и ее жителей. "Политика должна быть ответственной и направленной на экономическое развитие. Нельзя мешать бизнес с политикой. Правительство Латвии десятилетиями ведет внешнюю политику в образе обиженной и злой девочки. И вот эта бессильная и бессмысленная злоба, похоже, и лишила возможности рассуждать и действовать ответственно, исходя из выгоды всей страны! Хотелось бы, чтобы из "девочки" Латвия превратилась уже в зрелую женщину, которая знает, чего она хочет, и как это получить. Благо, 30 лет уже. Пора взрослеть! Да вот только, как часто бывает, девочка заигралась. И я очень сомневаюсь, что ситуацию еще можно исправить", - считает Морозов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/latviya-1586019599.html

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рижская дума, согласие , латвия, в мире