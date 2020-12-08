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Азаров провел итоговое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
Азаров провел итоговое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета по культуре, на котором были подведены итоги 2020 года, сообщила... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:54
2020-12-08T20:54
госдума рф
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета по культуре, на котором были подведены итоги 2020 года, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 8 декабря, губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров провел заседание, на котором были подведены итоги работы группы за 2020 год", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, главы регионов, представители министерства культуры РФ, депутаты Госдумы, а также представители сферы культуры и искусства обсудили развитие музейно-выставочной деятельности, театра, детского образования в сфере искусства, народного творчества и ремесленничества."Благодарю всех членов рабочей группы за активность, за новые идеи, за тщательную проработку идей своих друзей и товарищей, своих коллег, за то, что вы вносите предложения, которые находят отклик в сердцах жителей регионов страны", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что важным направлением деятельности рабочей группы в этом году стало исполнение указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В методиках, которые формировало Министерство культуры РФ, учтен целый ряд инициатив рабочей группы. В частности, теперь регионам предоставлено право самостоятельно определять декомпозицию посещений культурных мероприятий по типам учреждений, а также варьировать темпы их достижения. За продуктивное сотрудничество благодарность рабочей группе и ее руководителю выразила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.Кроме того, ранее рабочая группа предложила включить в нацпроект "Культура" модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана главой государства. Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей."Федеральным Министерством культуры уже проведена серьезная работа - подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей", - отметил Азаров.
https://ria.ru/20201112/uproschenie-1587749412.html
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госдума рф, дмитрий азаров, самарская область, общество

Азаров провел итоговое заседание рабочей группы Госсовета по культуре

20:54 08.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета по культуре, на котором были подведены итоги 2020 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 8 декабря, губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров провел заседание, на котором были подведены итоги работы группы за 2020 год", - говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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По информации пресс-службы, главы регионов, представители министерства культуры РФ, депутаты Госдумы, а также представители сферы культуры и искусства обсудили развитие музейно-выставочной деятельности, театра, детского образования в сфере искусства, народного творчества и ремесленничества.
"Благодарю всех членов рабочей группы за активность, за новые идеи, за тщательную проработку идей своих друзей и товарищей, своих коллег, за то, что вы вносите предложения, которые находят отклик в сердцах жителей регионов страны", - цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что важным направлением деятельности рабочей группы в этом году стало исполнение указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В методиках, которые формировало Министерство культуры РФ, учтен целый ряд инициатив рабочей группы. В частности, теперь регионам предоставлено право самостоятельно определять декомпозицию посещений культурных мероприятий по типам учреждений, а также варьировать темпы их достижения. За продуктивное сотрудничество благодарность рабочей группе и ее руководителю выразила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.
Кроме того, ранее рабочая группа предложила включить в нацпроект "Культура" модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана главой государства. Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
"Федеральным Министерством культуры уже проведена серьезная работа - подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей", - отметил Азаров.
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