Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/krasnov-1588263192.html
Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:32
2020-12-08T17:32
игорь краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fd9624565b27905c218fa34ee3adaf0.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов.Иная ситуация, по его словам, складывается с мелким взяточничеством (суммы до 10 тысяч рублей), которое с недавнего времени выделено в отдельную статью УК РФ.За такие взятки в России вдвое чаще задерживают тех, кто их дает (почти 2,8 тысячи случаев с начала года, незначительный рост к 2019-му), нежели тех, кто их получает (1,4 тысячи, тенденция на уменьшение).Вместе с тем, по его словам, "нельзя недооценивать и среду, подпитывающую взяткополучателей, образуемую так называемыми "просящими порешать вопросы".
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588255977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b31e326fa6f6d536495e0e82f4c58cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь краснов

Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"

17:32 08.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов.

"Фактов получения взяток в этом — как, собственно, и в прошлом году — регистрируется больше, чем случаев, когда к ответственности привлекается взяткодатель. За прошедшие девять месяцев выявлено почти 3,5 тысячи преступлений о получении взяток и около 3 тысяч — о даче взяток", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".

Иная ситуация, по его словам, складывается с мелким взяточничеством (суммы до 10 тысяч рублей), которое с недавнего времени выделено в отдельную статью УК РФ.
За такие взятки в России вдвое чаще задерживают тех, кто их дает (почти 2,8 тысячи случаев с начала года, незначительный рост к 2019-му), нежели тех, кто их получает (1,4 тысячи, тенденция на уменьшение).
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 17:11
Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
"Мы пытаемся поддерживать баланс в распределении работы по выявлению этих преступлений, чтобы в фокусе внимания находились в первую очередь получатели взяток, особенно когда их посягательства сопряжены с вымогательством", - отметил Краснов.
Вместе с тем, по его словам, "нельзя недооценивать и среду, подпитывающую взяткополучателей, образуемую так называемыми "просящими порешать вопросы".
 
Игорь Краснов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
06:11Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
Лента новостейМолния