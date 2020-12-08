https://ria.ru/20201208/krasnov-1588263192.html
Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:32
2020-12-08T17:32
2020-12-08T17:32
игорь краснов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов.Иная ситуация, по его словам, складывается с мелким взяточничеством (суммы до 10 тысяч рублей), которое с недавнего времени выделено в отдельную статью УК РФ.За такие взятки в России вдвое чаще задерживают тех, кто их дает (почти 2,8 тысячи случаев с начала года, незначительный рост к 2019-му), нежели тех, кто их получает (1,4 тысячи, тенденция на уменьшение).Вместе с тем, по его словам, "нельзя недооценивать и среду, подпитывающую взяткополучателей, образуемую так называемыми "просящими порешать вопросы".
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588255977.html
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игорь краснов
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов
.
"Фактов получения взяток в этом — как, собственно, и в прошлом году — регистрируется больше, чем случаев, когда к ответственности привлекается взяткодатель. За прошедшие девять месяцев выявлено почти 3,5 тысячи преступлений о получении взяток и около 3 тысяч — о даче взяток", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".
Иная ситуация, по его словам, складывается с мелким взяточничеством (суммы до 10 тысяч рублей), которое с недавнего времени выделено в отдельную статью УК РФ.
За такие взятки в России вдвое чаще задерживают тех, кто их дает (почти 2,8 тысячи случаев с начала года, незначительный рост к 2019-му), нежели тех, кто их получает (1,4 тысячи, тенденция на уменьшение).
"Мы пытаемся поддерживать баланс в распределении работы по выявлению этих преступлений, чтобы в фокусе внимания находились в первую очередь получатели взяток, особенно когда их посягательства сопряжены с вымогательством", - отметил Краснов.
Вместе с тем, по его словам, "нельзя недооценивать и среду, подпитывающую взяткополучателей, образуемую так называемыми "просящими порешать вопросы".