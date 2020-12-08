https://ria.ru/20201208/krasnov-1588263192.html

Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"

Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"

В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:32

2020-12-08T17:32

2020-12-08T17:32

игорь краснов

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России заметно чаще привлекают к ответственности тех, кто берет взятки, нежели тех, кто дает, констатировал генпрокурор Игорь Краснов.Иная ситуация, по его словам, складывается с мелким взяточничеством (суммы до 10 тысяч рублей), которое с недавнего времени выделено в отдельную статью УК РФ.За такие взятки в России вдвое чаще задерживают тех, кто их дает (почти 2,8 тысячи случаев с начала года, незначительный рост к 2019-му), нежели тех, кто их получает (1,4 тысячи, тенденция на уменьшение).Вместе с тем, по его словам, "нельзя недооценивать и среду, подпитывающую взяткополучателей, образуемую так называемыми "просящими порешать вопросы".

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588255977.html

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игорь краснов