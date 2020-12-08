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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588228349.html
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек
Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:13
2020-12-08T15:13
новости подмосковья
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."Всего на данный момент в Московской области выявлено 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Наибольшее количество заболеваний выявлено в Сергиевом-Посаде (146), Зарайске (104) и Королеве (71).
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек

15:13 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Учитель проводит классный час в школе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 16:28Новости Подмосковья
Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса
Наибольшее количество заболеваний выявлено в Сергиевом-Посаде (146), Зарайске (104) и Королеве (71).
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
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