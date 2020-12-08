https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588228349.html
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек
Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:13
2020-12-08T15:13
2020-12-08T15:13
новости подмосковья
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."Всего на данный момент в Московской области выявлено 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Наибольшее количество заболеваний выявлено в Сергиевом-Посаде (146), Зарайске (104) и Королеве (71).
https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588055267.html
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)