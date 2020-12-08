https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588228349.html

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье превысило 1,3 тысячи человек

Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:13

2020-12-08T15:13

2020-12-08T15:13

новости подмосковья

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч заболеваний коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."Всего на данный момент в Московской области выявлено 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Наибольшее количество заболеваний выявлено в Сергиевом-Посаде (146), Зарайске (104) и Королеве (71).

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588055267.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московская область (подмосковье)