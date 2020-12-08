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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588226400.html
В США выявили более 192 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 192 тысяч новых случаев COVID-19
Более 192 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1404 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:04
2020-12-08T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 192 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1404 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 192 299 новых случаев заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 283 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 67 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 192 тысяч новых случаев COVID-19

15:04 08.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 192 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1404 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 192 299 новых случаев заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
10:19
WP: у Pfizer возникли затруднения с поставкой вакцин от COVID в США
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 283 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 67 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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