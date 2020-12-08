https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588226400.html
В США выявили более 192 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 192 тысяч новых случаев COVID-19
Более 192 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1404 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:04
2020-12-08T15:04
2020-12-08T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261831_0:87:3227:1902_1920x0_80_0_0_5af8f8d5d6f770ced6c95f341d631832.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 192 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1404 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 192 299 новых случаев заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 283 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 67 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/pfizer-1588152226.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261831_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_f12e85cca8b21adc7f3266b65fd8565c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Более 192 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США
за минувшие сутки, скончались 1404 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 192 299 новых случаев заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 283 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 67 миллионов человек, умерли свыше 1,5 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.