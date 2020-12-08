https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588224783.html
Попова заявила о стабилизации темпов прироста COVID-19 в России
Попова заявила о стабилизации темпов прироста COVID-19 в России
Темп прироста новых случаев COVID-19 в России потихоньку начал стабилизироваться, но риски есть, правила профилактики надо по-прежнему соблюдать, заявила глава... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:00
2020-12-08T15:00
2020-12-08T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Темп прироста новых случаев COVID-19 в России потихоньку начал стабилизироваться, но риски есть, правила профилактики надо по-прежнему соблюдать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Потихонечку темп прироста начал стабилизироваться, если перестанем соблюдать, пойдём в магазин, маску снимем, нам жарко, надо выбирать подарки, то риски есть", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что очень важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса, от этого зависит и дальнейший прогноз ситуации в целом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество