https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588224783.html

Попова заявила о стабилизации темпов прироста COVID-19 в России

Попова заявила о стабилизации темпов прироста COVID-19 в России

Темп прироста новых случаев COVID-19 в России потихоньку начал стабилизироваться, но риски есть, правила профилактики надо по-прежнему соблюдать, заявила глава... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:00

2020-12-08T15:00

2020-12-08T15:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Темп прироста новых случаев COVID-19 в России потихоньку начал стабилизироваться, но риски есть, правила профилактики надо по-прежнему соблюдать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Потихонечку темп прироста начал стабилизироваться, если перестанем соблюдать, пойдём в магазин, маску снимем, нам жарко, надо выбирать подарки, то риски есть", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что очень важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса, от этого зависит и дальнейший прогноз ситуации в целом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество