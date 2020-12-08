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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:08
2020-12-08T14:08
2020-12-08T14:38
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем показатели по COVID-19 за неделю.Как сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число новых случаев COVID-19 в РФ на 2 тысячи ниже, чем в понедельник - 26 097. В понедельник, 7 декабря, число новых случаев COVID-19 составляло 28 142."Мы не торопимся обнадеживаться, потому что мы уже сегодня... смотрим, как ежедневные данные, так и средненедельные", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".Попова отметила, что люди имеют обыкновение обращаться к врачам после выходных, затем им ставят диагноз, к четвергу-пятнице есть результаты, которые вносятся в базу. По ее словам, люди не торопятся обращаться за медпомощью в выходные, поэтому на статистике могут сказываться особенности регистрации."Поэтому давайте посмотрим, что будет в среднем за неделю", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество