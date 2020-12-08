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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588209888.html
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:08
2020-12-08T14:38
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем показатели по COVID-19 за неделю.Как сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число новых случаев COVID-19 в РФ на 2 тысячи ниже, чем в понедельник - 26 097. В понедельник, 7 декабря, число новых случаев COVID-19 составляло 28 142."Мы не торопимся обнадеживаться, потому что мы уже сегодня... смотрим, как ежедневные данные, так и средненедельные", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".Попова отметила, что люди имеют обыкновение обращаться к врачам после выходных, затем им ставят диагноз, к четвергу-пятнице есть результаты, которые вносятся в базу. По ее словам, люди не торопятся обращаться за медпомощью в выходные, поэтому на статистике могут сказываться особенности регистрации."Поэтому давайте посмотрим, что будет в среднем за неделю", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

14:08 08.12.2020 (обновлено: 14:38 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем показатели по COVID-19 за неделю.
Как сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число новых случаев COVID-19 в РФ на 2 тысячи ниже, чем в понедельник - 26 097. В понедельник, 7 декабря, число новых случаев COVID-19 составляло 28 142.
"Мы не торопимся обнадеживаться, потому что мы уже сегодня... смотрим, как ежедневные данные, так и средненедельные", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Попова отметила, что люди имеют обыкновение обращаться к врачам после выходных, затем им ставят диагноз, к четвергу-пятнице есть результаты, которые вносятся в базу. По ее словам, люди не торопятся обращаться за медпомощью в выходные, поэтому на статистике могут сказываться особенности регистрации.
"Поэтому давайте посмотрим, что будет в среднем за неделю", - добавила Попова.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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