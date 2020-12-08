https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588209888.html

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:08

2020-12-08T14:08

2020-12-08T14:38

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не торопиться обнадеживаться в отношении ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что надо смотреть в среднем показатели по COVID-19 за неделю.Как сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число новых случаев COVID-19 в РФ на 2 тысячи ниже, чем в понедельник - 26 097. В понедельник, 7 декабря, число новых случаев COVID-19 составляло 28 142."Мы не торопимся обнадеживаться, потому что мы уже сегодня... смотрим, как ежедневные данные, так и средненедельные", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".Попова отметила, что люди имеют обыкновение обращаться к врачам после выходных, затем им ставят диагноз, к четвергу-пятнице есть результаты, которые вносятся в базу. По ее словам, люди не торопятся обращаться за медпомощью в выходные, поэтому на статистике могут сказываться особенности регистрации."Поэтому давайте посмотрим, что будет в среднем за неделю", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество