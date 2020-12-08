Хабаровские медики заявили о выходе региона на плато по коронавирусу
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Хабаровский край вышел на плато в развитии эпидемии коронавируса, несмотря на стабильный прирост инфицированных в 300 человек ежесуточно, сообщает во вторник краевой минздрав.
"По оценке эпидемиологов и Роспотребнадзора, регион вышел на плато. Рост по-прежнему большой - более 300 случаев в день. Но отсутствие скачков по приросту позволяет говорить о том, что регион находится в пиковой точке, но баланс очень шаткий. Может качнуть как в одну, так и в другую сторону, поэтому очень важно соблюдать масочный режим", - сообщает пресс-служба краевого минздрава после очередного оперштаба по коронавирусу.
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По данным министерства, показатели региона как по коронавирусу, так и по внебольничной пневмонии не позволяют штабу принимать решения о послаблении введённых ограничительных мер. Так, например, участники штаба поддержали инициативу о запрете на проведение в очном формате Всероссийского дня приёма граждан, запланированного на 14 декабря, и отклонили предложение депутата законодательной думы края Петра Емельянова, который предложил разрешить работу кафе и ресторанов в Хабаровском крае до 2:00 в новогоднюю ночь.
В регионе еженедельно проводится до 40 тысяч ПЦР-исследований. Это позволяет выявлять и бессимптомных носителей, их доля в общей структуре заболевших сейчас достигает 36%, а в отдельные дни показатель доходит до 40-60%. Проверочные мероприятия Роспотребнадзора показывают, что в местах общего пользования и в общественном транспорте продолжаются нарушения масочного режима. Хабаровский край готовится к приёму вакцины от коронавируса. Объёмы и сроки поставки пока неизвестны.
По последним данным, в Хабаровском крае во время пандемии заразились COVID-19 всего 26 920 жителей региона (+337 за последние сутки), выздоровели 20 513 человек, умерли 170.
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