https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588149273.html

Хабаровские медики заявили о выходе региона на плато по коронавирусу

Хабаровские медики заявили о выходе региона на плато по коронавирусу

Хабаровский край вышел на плато в развитии эпидемии коронавируса, несмотря на стабильный прирост инфицированных в 300 человек ежесуточно, сообщает во вторник... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:56

2020-12-08T09:56

2020-12-08T09:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Хабаровский край вышел на плато в развитии эпидемии коронавируса, несмотря на стабильный прирост инфицированных в 300 человек ежесуточно, сообщает во вторник краевой минздрав."По оценке эпидемиологов и Роспотребнадзора, регион вышел на плато. Рост по-прежнему большой - более 300 случаев в день. Но отсутствие скачков по приросту позволяет говорить о том, что регион находится в пиковой точке, но баланс очень шаткий. Может качнуть как в одну, так и в другую сторону, поэтому очень важно соблюдать масочный режим", - сообщает пресс-служба краевого минздрава после очередного оперштаба по коронавирусу.По данным министерства, показатели региона как по коронавирусу, так и по внебольничной пневмонии не позволяют штабу принимать решения о послаблении введённых ограничительных мер. Так, например, участники штаба поддержали инициативу о запрете на проведение в очном формате Всероссийского дня приёма граждан, запланированного на 14 декабря, и отклонили предложение депутата законодательной думы края Петра Емельянова, который предложил разрешить работу кафе и ресторанов в Хабаровском крае до 2:00 в новогоднюю ночь.В регионе еженедельно проводится до 40 тысяч ПЦР-исследований. Это позволяет выявлять и бессимптомных носителей, их доля в общей структуре заболевших сейчас достигает 36%, а в отдельные дни показатель доходит до 40-60%. Проверочные мероприятия Роспотребнадзора показывают, что в местах общего пользования и в общественном транспорте продолжаются нарушения масочного режима. Хабаровский край готовится к приёму вакцины от коронавируса. Объёмы и сроки поставки пока неизвестны.По последним данным, в Хабаровском крае во время пандемии заразились COVID-19 всего 26 920 жителей региона (+337 за последние сутки), выздоровели 20 513 человек, умерли 170.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201207/volna-1588108359.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край