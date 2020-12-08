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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588141887.html
В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:54
2020-12-08T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 323 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус

08:54 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 80 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 540 831 человек", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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