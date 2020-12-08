https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588141887.html

В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус

В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус

Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:54

2020-12-08T08:54

2020-12-08T08:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 323 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588115885.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество