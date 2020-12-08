https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588141887.html
В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:54
2020-12-08T08:54
2020-12-08T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d764f654fbd3019d3e47a0ab837268d0.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 80 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 323 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 323 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588115885.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_082c4652c5d5b326ef40cd86214515a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество