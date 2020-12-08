https://ria.ru/20201208/klonirovanie-1588202294.html

Власти Подмосковья рассказали об успехах в сфере клонирования

Власти Подмосковья рассказали об успехах в сфере клонирования

Московская область является одним из самых успешных регионов в сфере научных работ по клонированию животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:38

2020-12-08T13:38

2020-12-08T13:38

новости подмосковья

пущино

московская область (подмосковье)

подольск

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московская область является одним из самых успешных регионов в сфере научных работ по клонированию животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Весной текущего года коллектив исследователей Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске, впервые в России получил жизнеспособного теленка методом соматического клонирования. При рождении ее вес составил 63 килограмм. Сегодня, в возрасте 7 месяцев, ее вес составляет 279 килограммов, тогда как норма сверстниц – 180-210 килограммов. В настоящее время проводятся исследования репродуктивных функций."Подмосковный регион по праву считается одним из пионеров в области науки клонирования. Успешно продолжаются исследования в этой области и сегодня. Помимо ученых из Подольска, над темой клонирования работают в Пущино – здесь развивают технологии клонирования растений, которые призваны обеспечить развитие агропромышленного комплекса России и способствовать развитию производства субстанций медицинского и ветеринарного назначения с использованием растений-продуцентов", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20201207/podmoskove-1588058787.html

пущино

московская область (подмосковье)

подольск

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пущино, московская область (подмосковье), подольск