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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201208/klonirovanie-1588202294.html
Власти Подмосковья рассказали об успехах в сфере клонирования
Власти Подмосковья рассказали об успехах в сфере клонирования
Московская область является одним из самых успешных регионов в сфере научных работ по клонированию животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:38
2020-12-08T13:38
новости подмосковья
пущино
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московская область является одним из самых успешных регионов в сфере научных работ по клонированию животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Весной текущего года коллектив исследователей Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске, впервые в России получил жизнеспособного теленка методом соматического клонирования. При рождении ее вес составил 63 килограмм. Сегодня, в возрасте 7 месяцев, ее вес составляет 279 килограммов, тогда как норма сверстниц – 180-210 килограммов. В настоящее время проводятся исследования репродуктивных функций."Подмосковный регион по праву считается одним из пионеров в области науки клонирования. Успешно продолжаются исследования в этой области и сегодня. Помимо ученых из Подольска, над темой клонирования работают в Пущино – здесь развивают технологии клонирования растений, которые призваны обеспечить развитие агропромышленного комплекса России и способствовать развитию производства субстанций медицинского и ветеринарного назначения с использованием растений-продуцентов", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
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пущино, московская область (подмосковье), подольск

Власти Подмосковья рассказали об успехах в сфере клонирования

13:38 08.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова на молочной ферме
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московская область является одним из самых успешных регионов в сфере научных работ по клонированию животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
Весной текущего года коллектив исследователей Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске, впервые в России получил жизнеспособного теленка методом соматического клонирования. При рождении ее вес составил 63 килограмм. Сегодня, в возрасте 7 месяцев, ее вес составляет 279 килограммов, тогда как норма сверстниц – 180-210 килограммов. В настоящее время проводятся исследования репродуктивных функций.
Тестовое доение на установке Карусель на животноводческом комплексе холдинга ЭкоНива - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 16:47Новости Подмосковья
Тестовая дойка на установке "Карусель" прошла в Подмосковье
"Подмосковный регион по праву считается одним из пионеров в области науки клонирования. Успешно продолжаются исследования в этой области и сегодня. Помимо ученых из Подольска, над темой клонирования работают в Пущино – здесь развивают технологии клонирования растений, которые призваны обеспечить развитие агропромышленного комплекса России и способствовать развитию производства субстанций медицинского и ветеринарного назначения с использованием растений-продуцентов", — приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяПущиноМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
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