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Депутат пожаловалась на клевету из-за ролика от имени многодетной матери
Депутат пожаловалась на клевету из-за ролика от имени многодетной матери
Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Боева подала в полицию заявление о клевете в связи с сообщениями в кубанских пабликах от имени многодетной матери РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:46
2020-12-08T22:46
госдума рф
единая россия
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Боева подала в полицию заявление о клевете в связи с сообщениями в кубанских пабликах от имени многодетной матери о якобы отказе парламентария в помощи ребенку и предложении сдать детей в детдом, сообщили РИА Новости в региональном отделении "Единой России".Ранее в кубанских пабликах соцсетей появился ролик от имени многодетной матери Алины Дудерец. Женщина за кадром рассказывает, что обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой через Facebook с просьбой помочь с лечением сына, на что депутат предложила сдать детей в детдом. В видео приводится скрин переписки. Сама депутат в Facebook заявила, что "на самом деле нет той переписки, которая показана". При этом Боева отметила, что готова выслушать женщину и помочь ей, если она действительно существует и нуждается в ее помощи."Наталья Боева подала заявление в электронном виде", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского регионального отделения парторганизации во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.В минсоцразвития Краснодарского края сообщали РИА Новости, что в информационной базе ведомства данные о многодетной матери Алине Дудерец отсутствуют, и женщина с такой фамилией никаких социальных выплат по линии органов соцзащиты не получает.Аккаунт Дудерец в соцсети "ВКонтакте" закрыт для посещения. Местом жительства его владельца указана станица Каневская, однако местные власти заявили, что жительницы с такими именем и фамилией они не знают.
https://ria.ru/20200305/1568179317.html
https://ria.ru/20200203/1564183331.html
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госдума рф, единая россия, краснодарский край, происшествия

Депутат пожаловалась на клевету из-за ролика от имени многодетной матери

22:46 08.12.2020
 
© Фото : Партия "Единая Россия"Наталья Боева
Наталья Боева - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Партия "Единая Россия"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Боева подала в полицию заявление о клевете в связи с сообщениями в кубанских пабликах от имени многодетной матери о якобы отказе парламентария в помощи ребенку и предложении сдать детей в детдом, сообщили РИА Новости в региональном отделении "Единой России".
Ранее в кубанских пабликах соцсетей появился ролик от имени многодетной матери Алины Дудерец. Женщина за кадром рассказывает, что обратилась к депутату Госдумы Наталье Боевой через Facebook с просьбой помочь с лечением сына, на что депутат предложила сдать детей в детдом. В видео приводится скрин переписки. Сама депутат в Facebook заявила, что "на самом деле нет той переписки, которая показана". При этом Боева отметила, что готова выслушать женщину и помочь ей, если она действительно существует и нуждается в ее помощи.
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"Наталья Боева подала заявление в электронном виде", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского регионального отделения парторганизации во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
В минсоцразвития Краснодарского края сообщали РИА Новости, что в информационной базе ведомства данные о многодетной матери Алине Дудерец отсутствуют, и женщина с такой фамилией никаких социальных выплат по линии органов соцзащиты не получает.
Аккаунт Дудерец в соцсети "ВКонтакте" закрыт для посещения. Местом жительства его владельца указана станица Каневская, однако местные власти заявили, что жительницы с такими именем и фамилией они не знают.
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