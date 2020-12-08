https://ria.ru/20201208/kirienko-1588310015.html

Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве

Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве

Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:45

2020-12-08T22:45

2020-12-08T22:49

сергей кириенко

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франция

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства."Это вранье", — отметила она, добавив, что у нее есть только российский паспорт.Кроме того, Кириенко допустила, что подаст в суд на авторов недостоверных публикаций.Ранее The Insider сообщил, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции. Издание сослалось на "базу лиц с двойным гражданством" от МВД России. Отмечалось, что у тезки дочери Кириенко полностью совпадают дата рождения и номер паспорта.

https://ria.ru/20200723/1574780498.html

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2020

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сергей кириенко, россия, франция, в мире