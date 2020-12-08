https://ria.ru/20201208/kirienko-1588310015.html
Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве
Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве
Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:45
2020-12-08T22:45
2020-12-08T22:49
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства."Это вранье", — отметила она, добавив, что у нее есть только российский паспорт.Кроме того, Кириенко допустила, что подаст в суд на авторов недостоверных публикаций.Ранее The Insider сообщил, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции. Издание сослалось на "базу лиц с двойным гражданством" от МВД России. Отмечалось, что у тезки дочери Кириенко полностью совпадают дата рождения и номер паспорта.
https://ria.ru/20200723/1574780498.html
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сергей кириенко, россия, франция, в мире