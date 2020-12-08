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Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве
Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве
Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:45
2020-12-08T22:49
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства."Это вранье", — отметила она, добавив, что у нее есть только российский паспорт.Кроме того, Кириенко допустила, что подаст в суд на авторов недостоверных публикаций.Ранее The Insider сообщил, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции. Издание сослалось на "базу лиц с двойным гражданством" от МВД России. Отмечалось, что у тезки дочери Кириенко полностью совпадают дата рождения и номер паспорта.
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сергей кириенко, россия, франция, в мире

Дочь Кириенко опровергла сообщения о французском гражданстве

22:45 08.12.2020 (обновлено: 22:49 08.12.2020)
 
© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко в комментарии РБК опровергла сообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства.
"Это вранье", — отметила она, добавив, что у нее есть только российский паспорт.
Кроме того, Кириенко допустила, что подаст в суд на авторов недостоверных публикаций.
Ранее The Insider сообщил, что Любовь Кириенко получила гражданство Франции. Издание сослалось на "базу лиц с двойным гражданством" от МВД России. Отмечалось, что у тезки дочери Кириенко полностью совпадают дата рождения и номер паспорта.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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