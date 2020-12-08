https://ria.ru/20201208/keshbek-1588185608.html
Эксперты рассказали о новогодних турах по акции с кешбэком
Эксперты рассказали о новогодних турах по акции с кешбэком
Примерно 40 процентов общего объема продаж туров по программе кешбэка пришлось на поездки в период новогодних праздников, сообщает Ассоциация туроператоров... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
туризм
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новый год
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Примерно 40 процентов общего объема продаж туров по программе кешбэка пришлось на поездки в период новогодних праздников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).В ассоциации уточнили, что, по агрегированным данным туроператоров, около десяти процентов купивших путевки с кешбэком – туристы-одиночки. Порядка 60 процентов клиентов, воспользовавшихся акцией, поехали или планируют поехать на отдых вдвоем. Еще около 25 процентов – втроем (как правило, семья: два взрослых плюс ребенок). И около 15 процентов – в составе семей и компаний свыше трех человек.Поскольку второй этап кешбэка пришелся на активный экскурсионный сезон и захватывал новогодний период, довольно много заявок пришлось на экскурсионные туры к "национальным Дедам Морозам". Это прежде всего Дед Мороз в Великом Устюге, Талве Укко в Карелии и Кыш Бабай в Татарстане.Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств прошел с 15 октября до полуночи 5 декабря. В это время клиенты смогли приобрести путевки и проживание на период до 10 января включительно. В акции участвовали поездки от двух ночей (в рамках первого этапа программы — от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20 процентов распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html
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кешбэк, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, великий устюг, республика татарстан (татарстан), республика карелия
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Примерно 40 процентов общего объема продаж туров по программе кешбэка пришлось на поездки в период новогодних праздников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ассоциации уточнили, что, по агрегированным данным туроператоров, около десяти процентов купивших путевки с кешбэком – туристы-одиночки. Порядка 60 процентов клиентов, воспользовавшихся акцией, поехали или планируют поехать на отдых вдвоем. Еще около 25 процентов – втроем (как правило, семья: два взрослых плюс ребенок). И около 15 процентов – в составе семей и компаний свыше трех человек.
"Ряд туроператоров, однако, отмечали, что именно для новогодних заездов доля семей с детьми доходила в турах до 60 процентов", — обратили внимание аналитики.
Поскольку второй этап кешбэка пришелся на активный экскурсионный сезон и захватывал новогодний период, довольно много заявок пришлось на экскурсионные туры к "национальным Дедам Морозам". Это прежде всего Дед Мороз в Великом Устюге, Талве Укко в Карелии и Кыш Бабай в Татарстане.
"Удивил необычный продукт "Новый год для москвичей и друзей". Это тур в Москву для самих же москвичей, которые могут провести праздник вне дома: в отеле с фуршетом, со встречей праздника на Воробьевых горах с шампанским и мандаринами или на крыше Москва-Сити на 92 этаже", — рассказали в АТОР.
Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств прошел с 15 октября до полуночи 5 декабря. В это время клиенты смогли приобрести путевки и проживание на период до 10 января включительно. В акции участвовали поездки от двух ночей (в рамках первого этапа программы — от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20 процентов распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.