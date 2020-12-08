https://ria.ru/20201208/kazaki-1588260996.html

Волонтерская работа в 2020 году сплотила казачество

Волонтерская работа в 2020 году сплотила казачество

Волонтерская работа, которая велась в условиях пандемии в 2020 году, сплотила всех представителей казачества, рассказал на заседании совета при президенте... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:26

2020-12-08T17:26

2020-12-08T17:26

российское казачество

россия

волонтерство в россии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Волонтерская работа, которая велась в условиях пандемии в 2020 году, сплотила всех представителей казачества, рассказал на заседании совета при президенте Российской Федерации по делам казачества его председатель Анатолий Серышев. Он также отметил, что работа по консолидации казачества будет продолжена и в будущем, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."Наша цель – возродить единый сильный "социальный организм", способный к саморазвитию и самоуправлению на принципах взаимопомощи" – подчеркнул Анатолий Серышев.В ходе заседания собравшиеся подвели итоги реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, а также итоги выполнения государственной службы российского казачества и патриотического воспитания подрастающего поколения в духе казачьих традиций.В 2021 году предстоит разработать законопроект в сфере российского казачества, провести работу по консолидации казачьих обществ и общественных объединений казаков и сформировать кадровый резерв Всероссийского казачьего общества.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, волонтерство в россии