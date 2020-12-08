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Волонтерская работа в 2020 году сплотила казачество
Волонтерская работа в 2020 году сплотила казачество
Волонтерская работа, которая велась в условиях пандемии в 2020 году, сплотила всех представителей казачества, рассказал на заседании совета при президенте... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:26
2020-12-08T17:26
российское казачество
россия
волонтерство в россии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Волонтерская работа, которая велась в условиях пандемии в 2020 году, сплотила всех представителей казачества, рассказал на заседании совета при президенте Российской Федерации по делам казачества его председатель Анатолий Серышев. Он также отметил, что работа по консолидации казачества будет продолжена и в будущем, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."Наша цель – возродить единый сильный "социальный организм", способный к саморазвитию и самоуправлению на принципах взаимопомощи" – подчеркнул Анатолий Серышев.В ходе заседания собравшиеся подвели итоги реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, а также итоги выполнения государственной службы российского казачества и патриотического воспитания подрастающего поколения в духе казачьих традиций.В 2021 году предстоит разработать законопроект в сфере российского казачества, провести работу по консолидации казачьих обществ и общественных объединений казаков и сформировать кадровый резерв Всероссийского казачьего общества.
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российское казачество, россия, волонтерство в россии

Волонтерская работа в 2020 году сплотила казачество

17:26 08.12.2020
 
© РИА Новости / Артур ЛебедевКазаки, входящие в состав мобильного отряда самоконтроля, патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции
Казаки, входящие в состав мобильного отряда самоконтроля, патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Волонтерская работа, которая велась в условиях пандемии в 2020 году, сплотила всех представителей казачества, рассказал на заседании совета при президенте Российской Федерации по делам казачества его председатель Анатолий Серышев. Он также отметил, что работа по консолидации казачества будет продолжена и в будущем, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
"Наша цель – возродить единый сильный "социальный организм", способный к саморазвитию и самоуправлению на принципах взаимопомощи" – подчеркнул Анатолий Серышев.
В ходе заседания собравшиеся подвели итоги реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, а также итоги выполнения государственной службы российского казачества и патриотического воспитания подрастающего поколения в духе казачьих традиций.
В 2021 году предстоит разработать законопроект в сфере российского казачества, провести работу по консолидации казачьих обществ и общественных объединений казаков и сформировать кадровый резерв Всероссийского казачьего общества.
 
Российское казачествоРоссияВолонтерство в России
 
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