https://ria.ru/20201208/iznasilovanie-1588284748.html

Мужчину осудили на 24 года за изнасилование девяти детей

Мужчину осудили на 24 года за изнасилование девяти детей

Мужчина получил 24 года колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности в отношении девяти малолетних детей в Москве и Тверской... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:08

2020-12-08T19:08

2020-12-08T19:08

следственный комитет россии (ск рф)

москва

тверская область

тверь

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мужчина получил 24 года колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности в отношении девяти малолетних детей в Москве и Тверской области, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Следствие и суд установили, что 53-летний мужчина с декабря 2016 года по июля 2017 года знакомился с детьми, приглашал к себе в квартиру в Южном административном округе Москвы или в дом в Тверской области. Там он совершал против них преступления половой неприкосновенности."Установлено, что от действий мужчины пострадали девять детей", - сказала Иванова.По ее словам, в 2018 году родитель одного из пострадавших детей обратился в полицию, после чего мужчину задержали. В ходе следствия выяснилось, что он был осужден за такие же преступления, которые совершал с 1998 по 2002 годы. Отбыв наказание, мужчина изменил фамилию и отчество, после чего продолжил преступную деятельность.Иванова сообщила, что мужчину признали виновным по статьям УК РФ "мужеложство и иные действия сексуального характера совершенные в отношении несовершеннолетнего", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста", "насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста, в том числе с использованием беспомощного состояния и применением физической силы"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - заключила Иванова.

https://ria.ru/20201115/nalchik-1584708312.html

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следственный комитет россии (ск рф), москва, тверская область, тверь, происшествия