https://ria.ru/20201208/ispytaniya-1588139761.html

Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль

Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль

Второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В спустя почти два года после первого подъема в воздух снова отложен и теперь планируется на февраль... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:21

2020-12-08T08:21

2020-12-08T08:21

новое оружие россии

россия

ил-114-300

ил-112

безопасность

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МОСКВА, 8 дек - РИА новости. Второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В спустя почти два года после первого подъема в воздух снова отложен и теперь планируется на февраль 2021 года, сообщил РИА новости источник в авиастроительной области.По его словам, перенос сроков возобновления летных испытаний Ил-112В отчасти вызван тем, что "основные силы ПАО "Ильюшин" брошены на тему Ил-114-300".Собеседник уточнил, что ко второму полету проведены доработки основных систем и снижена масса самолета почти на две тонны. "Ранее планировалось завершить работы по облегчению конструкции самолета и поднять его второй раз в воздух до конца 2019 года, затем все сместилось на начало этого года, потом на апрель, затем на лето и на конец этого года", - рассказал собеседник агентства.В структурах Объединенной авиастроительной корпорации не комментируют информацию от источника.О том, что второй полет Ил-112В должен, в частности, состояться в апреле 2020 года, официально сообщал в начале года занимавший тогда пост гендиректора "Ила" Юрий Грудинин, однако "транспортник" в названные сроки в воздух не поднялся.Первый и пока единственный раз Ил-112В взлетел в конце марта 2019 года, когда ПАО "Ильюшин" возглавлял Алексей Рогозин. Самолет поднялся с взлетно-посадочной полосы Воронежского акционерного самолетостроительного общества и находился в воздухе около 40 минут.Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Машина должна заменить парк устаревших Ан-26, назначенные сроки службы которых истекают. По данным "Ильюшина", Воздушно-космические силы заинтересованы в покупке не менее сотни Ил-112.

https://ria.ru/20190513/1553198432.html

https://ria.ru/20190404/1552376464.html

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россия, ил-114-300, ил-112, безопасность