https://ria.ru/20201208/iran-1588205123.html
МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД
МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД
Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:49
2020-12-08T13:49
2020-12-08T13:49
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/97/1533509734_0:21:3329:1894_1920x0_80_0_0_744faa7ed86a47e2701575a6fa72c6d8.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что "есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причем в срыве иранскими руками"."Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность", - добавил Рябков.Министерская встреча комиссии "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) может пройти до конца года, дата согласовывается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия и сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры - дату и так далее. Вполне возможно, что до Нового года она состоится", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20201203/svpd-1587436492.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153350/97/1533509734_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_5e7b456437222d40b652fbcfc806ddaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, иран, сша, в мире