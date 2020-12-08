https://ria.ru/20201208/iran-1588205123.html

МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД

МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД

Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:49

2020-12-08T13:49

2020-12-08T13:49

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что "есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причем в срыве иранскими руками"."Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность", - добавил Рябков.Министерская встреча комиссии "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) может пройти до конца года, дата согласовывается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия и сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры - дату и так далее. Вполне возможно, что до Нового года она состоится", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20201203/svpd-1587436492.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, иран, сша, в мире