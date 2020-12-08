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МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД
МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД
Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:49
2020-12-08T13:49
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что "есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причем в срыве иранскими руками"."Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность", - добавил Рябков.Министерская встреча комиссии "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) может пройти до конца года, дата согласовывается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия и сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры - дату и так далее. Вполне возможно, что до Нового года она состоится", - сказал Рябков.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, иран, сша, в мире

МИД России призвал Иран ответственно подходить к ситуации c СВПД

13:49 08.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает Иран не повышать ставки и демонстрировать ответственность в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обращаемся в том числе и к иранской стороне с призывом не повышать ставки и демонстрировать ответственный подход. Но первопричина происходящего - в деструктивных действиях, которые не первый месяц проводят США", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что "есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причем в срыве иранскими руками".
"Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность", - добавил Рябков.
Министерская встреча комиссии "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) может пройти до конца года, дата согласовывается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия и сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры - дату и так далее. Вполне возможно, что до Нового года она состоится", - сказал Рябков.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 01:18
Антонов: Москва приветствует возможность возвращения Вашингтона в СВПД
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковИранСШАВ мире
 
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