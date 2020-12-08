https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588251969.html
В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект об иностранных агентах не предполагает обязательной маркировки публикаций в интернете о физических лицах,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:57
2020-12-08T16:57
2020-12-08T16:57
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василий пискарев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект об иностранных агентах не предполагает обязательной маркировки публикаций в интернете о физических лицах, признанных в РФ иноагентами, если они не связаны с их политической деятельностью, сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ. Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также у Пискарева поинтересовались, попадут ли под действие этого проекта политические блогеры, которые часто критикуют российские власти и получают "донаты" из-за рубежа. Парламентарий отметил, что в законодательстве РФ ни в одном законе не прописано понятие "блогер".Вместе с тем, Пискарев отметил, что маркировка материалов иноагента не запрещает организациям с таким статусом заниматься политической деятельностью, главное требование - именно маркировка, чтобы "граждане РФ видели, что за источник распространяет информацию".
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Принятый Госдумой
в первом чтении законопроект об иностранных агентах не предполагает обязательной маркировки публикаций в интернете о физических лицах, признанных в РФ иноагентами, если они не связаны с их политической деятельностью, сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ. Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
"Упоминание в интернете об иноагенте не каждое требует обязательного маркирования, что речь идет об иноагенте. Если упоминание идет об иноагенте, о его деятельности политической, о тех действиях, в связи с чем он признан был иноагентом, тогда должно быть о нем упоминание еще и потому, что список иноагентов – он является открытым, доступ к нему имеется у каждого", - пояснил Пискарев. По его словам, если же речь идет о частной жизни, увлечениях иноагента, "никак не связанных с его политической деятельностью", то "такие сообщения маркировке не подлежат".
Также у Пискарева поинтересовались, попадут ли под действие этого проекта политические блогеры, которые часто критикуют российские власти и получают "донаты" из-за рубежа. Парламентарий отметил, что в законодательстве РФ ни в одном законе не прописано понятие "блогер".
Вместе с тем, Пискарев отметил, что маркировка материалов иноагента не запрещает организациям с таким статусом заниматься политической деятельностью, главное требование - именно маркировка, чтобы "граждане РФ видели, что за источник распространяет информацию".