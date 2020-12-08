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Просивший у Путина гражданство итальянец рассказал, за что полюбил Россию
Просивший у Путина гражданство итальянец рассказал, за что полюбил Россию
Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, которому президент России Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, рассказал, что не был дома уже... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:42
2020-12-08T12:42
россия
владимир путин
италия
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, которому президент России Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, рассказал, что не был дома уже пять лет и пока не знает, когда поедет в Рим, а также признался, что его решение остаться в Красноярске было абсолютно случайным, но могучий Енисей навсегда покорил его.Ранее Дзанетти, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это "тонкий намек". На ремарку Валерио, что его "сердце здесь" в России, президент отметил, что и российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем", пообещав решить этот вопрос. В понедельник в МВД России сообщили, что Дзанетти подал заявление о приеме в гражданство РФ как носитель русского языка.Волонтер, которому президент РФ Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, был удивлен простотой и легкостью общения главы государства, а также его чувством юмора. Дзанетти рассказал РИА Новости, что разговор с Путиным стал ключевым моментом в принятии решения получить российское гражданство.По его словам, он не ожидал, что вообще сможет когда-нибудь разговаривать с президентом РФ, и когда Путин к нему обратился, испытал невероятное волнение.По его словам, о получении гражданства он уже раздумывал некоторое время, но до конца не мог принять решение. "Я думал об этом, но не мог решиться: сделаю - не сделаю. Разговор с президентом меня подтолкнул на это. Я подумал, что когда у меня может быть второй шанс попросить? Мне сильно помогло то, что у него есть чувство юмора", - отметил Дзанетти.Дзанетти в Красноярском крае занимается преподаванием итальянского и испанского языков, активно участвует в волонтёрском движении.По словам Дзанетти, на родине он жил в Риме, и когда уезжал в Россию, то не думал, на сколько уедет и где именно останется.По его словам, он уже пять лет не был на родине."Пять лет не был дома и не очень хочу. Каждый раз думаю: хорошо, что я живу здесь. Сейчас есть скайп, другие возможности быть постоянно на связи с родными и близкими. Сложнее ощутить мамины объятия и поесть маминой еды", - признался Дзанетти.Он рассказал, что за годы жизни в Красноярске уже обзавелся друзьями и сообщил, что у него есть девушка, она сибирячка.Во вторник Дзанетти сообщил РИА Новости, что его российский паспорт может быть готов уже 11 декабря.
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россия, владимир путин, италия, общество

Просивший у Путина гражданство итальянец рассказал, за что полюбил Россию

12:42 08.12.2020
 
© Фото : Общероссийский народный фронтВалерио Дзанетти
Валерио Дзанетти - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Общероссийский народный фронт
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, которому президент России Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, рассказал, что не был дома уже пять лет и пока не знает, когда поедет в Рим, а также признался, что его решение остаться в Красноярске было абсолютно случайным, но могучий Енисей навсегда покорил его.
Ранее Дзанетти, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это "тонкий намек". На ремарку Валерио, что его "сердце здесь" в России, президент отметил, что и российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем", пообещав решить этот вопрос. В понедельник в МВД России сообщили, что Дзанетти подал заявление о приеме в гражданство РФ как носитель русского языка.
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 18:56
Известные иностранцы, получившие российское гражданство
Волонтер, которому президент РФ Владимир Путин обещал помочь с получением российского паспорта, был удивлен простотой и легкостью общения главы государства, а также его чувством юмора. Дзанетти рассказал РИА Новости, что разговор с Путиным стал ключевым моментом в принятии решения получить российское гражданство.
По его словам, он не ожидал, что вообще сможет когда-нибудь разговаривать с президентом РФ, и когда Путин к нему обратился, испытал невероятное волнение.
"Я очень волновался, а он был спокойный общительный, как-то сразу успокоил. Был ключевой момент в принятии решения, я даже не мечтал об этом, о том, что смогу с ним говорить. Это меня удивило, что он такой простой в хорошем смысле", - рассказал собеседник агентства о своих ощущениях.
По его словам, о получении гражданства он уже раздумывал некоторое время, но до конца не мог принять решение. "Я думал об этом, но не мог решиться: сделаю - не сделаю. Разговор с президентом меня подтолкнул на это. Я подумал, что когда у меня может быть второй шанс попросить? Мне сильно помогло то, что у него есть чувство юмора", - отметил Дзанетти.
Дзанетти в Красноярском крае занимается преподаванием итальянского и испанского языков, активно участвует в волонтёрском движении.
© Фото : МВД РоссииВалерио Дзанетти
Валерио Дзанетти - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : МВД России
Валерио Дзанетти
По словам Дзанетти, на родине он жил в Риме, и когда уезжал в Россию, то не думал, на сколько уедет и где именно останется.
"Так получилось случайно. Понравился город (Красноярск), и поэтому до сих пор я здесь...За все время... у меня были пару друзей, они путешествовали поездом до Владивостока. Все восхищаются Енисеем. Такой мощной реки нигде нет. Он покорил сразу и навсегда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, он уже пять лет не был на родине.
"Пять лет не был дома и не очень хочу. Каждый раз думаю: хорошо, что я живу здесь. Сейчас есть скайп, другие возможности быть постоянно на связи с родными и близкими. Сложнее ощутить мамины объятия и поесть маминой еды", - признался Дзанетти.
Он рассказал, что за годы жизни в Красноярске уже обзавелся друзьями и сообщил, что у него есть девушка, она сибирячка.
Во вторник Дзанетти сообщил РИА Новости, что его российский паспорт может быть готов уже 11 декабря.

"Вот сейчас со мной связались и пообещали, что в ближайшее время, возможно, уже в пятницу будет все готово. Оказалось, что процесс не такой долгий", - уточнил он.

 
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