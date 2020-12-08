https://ria.ru/20201208/gendirektor-1588127403.html

На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей

На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей

Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T01:10

2020-12-08T01:10

2020-12-08T10:22

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено более 100 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.По версии следствия, в 2013 году генеральный директор ОАО "Корякэнерго" организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия. Он искусственно завышал цены на поставляемый уголь, а сложившуюся разницу обналичивал. Таким образом гендиректор предприятия похитил не менее 82 миллионов рублей"Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края", — добавляют в СК.Сейчас гендиректор "Корякэнерго" находится под домашним арестом. Также наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 82 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586922186.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия