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На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей
На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей
Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:10
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следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено более 100 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.По версии следствия, в 2013 году генеральный директор ОАО "Корякэнерго" организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия. Он искусственно завышал цены на поставляемый уголь, а сложившуюся разницу обналичивал. Таким образом гендиректор предприятия похитил не менее 82 миллионов рублей"Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края", — добавляют в СК.Сейчас гендиректор "Корякэнерго" находится под домашним арестом. Также наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 82 миллиона рублей.
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следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей

01:10 08.12.2020 (обновлено: 10:22 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРаботы в Искитимском районе Новосибирской области
Работы в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено более 100 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.

"Генеральный директор ОАО "Корякэнерго" обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, то есть умышленное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013 году генеральный директор ОАО "Корякэнерго" организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия. Он искусственно завышал цены на поставляемый уголь, а сложившуюся разницу обналичивал. Таким образом гендиректор предприятия похитил не менее 82 миллионов рублей
"Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края", — добавляют в СК.
Сейчас гендиректор "Корякэнерго" находится под домашним арестом. Также наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 82 миллиона рублей.
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Следственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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