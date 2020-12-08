https://ria.ru/20201208/gendirektor-1588127403.html
На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей
На Камчатке главу энергокомпании обвинили в хищении ста миллионов рублей
Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:10
2020-12-08T01:10
2020-12-08T10:22
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574763256_871:485:2349:1316_1920x0_80_0_0_8b56b7978a08d5a7fdbc5ad19236f8ca.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено более 100 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.По версии следствия, в 2013 году генеральный директор ОАО "Корякэнерго" организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия. Он искусственно завышал цены на поставляемый уголь, а сложившуюся разницу обналичивал. Таким образом гендиректор предприятия похитил не менее 82 миллионов рублей"Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края", — добавляют в СК.Сейчас гендиректор "Корякэнерго" находится под домашним арестом. Также наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 82 миллиона рублей.
https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586922186.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574763256_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_2a11d2b06851ab8cf1b5b75bb9dc7142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости.
Генеральный директор энергоснабжающей организации "Корякэнерго" обвиняется в организации мошеннической схемы во время закупки угля, в ходе которой было похищено более 100 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК России
по Камчатскому краю
.
"Генеральный директор ОАО "Корякэнерго" обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, то есть умышленное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2013 году генеральный директор ОАО "Корякэнерго" организовал фиктивную схему закупки угля с использованием подконтрольного ему предприятия. Он искусственно завышал цены на поставляемый уголь, а сложившуюся разницу обналичивал. Таким образом гендиректор предприятия похитил не менее 82 миллионов рублей
"Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края", — добавляют в СК.
Сейчас гендиректор "Корякэнерго" находится под домашним арестом. Также наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 82 миллиона рублей.