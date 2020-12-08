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Власти расширили зону "Дальневосточного гектара"
Власти расширили зону "Дальневосточного гектара"
Власти расширили зону "Дальневосточного гектара" за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:47
2020-12-08T09:54
россия
дальневосточный гектар
приаргунский район
забайкальский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Власти расширили зону "Дальневосточного гектара" за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона.Данные о включенных в программу территориях уже внесли в Федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ". "Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых "серых зонах", закрытых от реализации по программе "Дальневосточный гектар", — говорится в релизе.В правительстве Забайкалья пояснили, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с "зон нельзя" на "зону использования с особыми условиями". Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.Программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в Забайкалье с 1 августа 2019 года после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. Подано уже более девяти тысяч заявлений на участие. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ".
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россия
приаргунский район
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россия, дальневосточный гектар, приаргунский район, забайкальский край, красноярск

Власти расширили зону "Дальневосточного гектара"

05:47 08.12.2020 (обновлено: 09:54 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетители возле стенда с информационными буклетами в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края, где проходит вручение сертификатов на "дальневосточные гектары"
Посетители возле стенда с информационными буклетами в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края, где проходит вручение сертификатов на дальневосточные гектары - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Власти расширили зону "Дальневосточного гектара" за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона.
Данные о включенных в программу территориях уже внесли в Федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ".
"Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых "серых зонах", закрытых от реализации по программе "Дальневосточный гектар", — говорится в релизе.
В правительстве Забайкалья пояснили, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с "зон нельзя" на "зону использования с особыми условиями". Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.
Программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в Забайкалье с 1 августа 2019 года после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. Подано уже более девяти тысяч заявлений на участие. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ".
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РоссияДальневосточный гектарПриаргунский районЗабайкальский крайКрасноярск
 
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