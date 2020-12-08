https://ria.ru/20201208/gektar-1588134899.html

Власти расширили зону "Дальневосточного гектара"

Власти расширили зону "Дальневосточного гектара"

Власти расширили зону "Дальневосточного гектара" за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:47

2020-12-08T05:47

2020-12-08T09:54

россия

дальневосточный гектар

приаргунский район

забайкальский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Власти расширили зону "Дальневосточного гектара" за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона.Данные о включенных в программу территориях уже внесли в Федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ". "Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых "серых зонах", закрытых от реализации по программе "Дальневосточный гектар", — говорится в релизе.В правительстве Забайкалья пояснили, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с "зон нельзя" на "зону использования с особыми условиями". Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.Программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в Забайкалье с 1 августа 2019 года после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. Подано уже более девяти тысяч заявлений на участие. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ".

https://ria.ru/20201203/gektar-1587397163.html

россия

приаргунский район

забайкальский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточный гектар, приаргунский район, забайкальский край, красноярск