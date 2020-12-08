Власти расширили зону "Дальневосточного гектара"
05:47 08.12.2020 (обновлено: 09:54 08.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетители возле стенда с информационными буклетами в коридоре Департамента имущественных и земельных отношений Приморского края, где проходит вручение сертификатов на "дальневосточные гектары"
КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Власти расширили зону "Дальневосточного гектара" за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона.
Данные о включенных в программу территориях уже внесли в Федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ".
"Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых "серых зонах", закрытых от реализации по программе "Дальневосточный гектар", — говорится в релизе.
В правительстве Забайкалья пояснили, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с "зон нельзя" на "зону использования с особыми условиями". Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.
Программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в Забайкалье с 1 августа 2019 года после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. Подано уже более девяти тысяч заявлений на участие. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ".