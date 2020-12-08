https://ria.ru/20201208/gazoprovod-1588129920.html

Эксперт назвал "реальную жертву" борьбы США с "Северным потоком — 2"

Эксперт назвал "реальную жертву" борьбы США с "Северным потоком — 2"

Директор института политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с RT, что Берлин будет "отчаянно бороться" за "Северный поток — 2", несмотря на... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T03:02

2020-12-08T03:02

2020-12-08T04:55

балтийское море

в мире

россия

allseas

вашингтон

северный поток — 2

сергей марков

германия

сша

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Названа реальная жертва борьбы США с "Северным потоком — 2"

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Директор института политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с RT, что Берлин будет "отчаянно бороться" за "Северный поток — 2", несмотря на действия Вашингтона.Специалист отметил, что санкции США в отношении проекта на самом деле направлены против Германии, поскольку между немецкими и американскими корпорациями существует серьезная конкуренция за мировые рынки.Политолог подчеркнул, что благодаря "Северному потоку — 2" немецкая промышленность может получить стабильные, дешевые и экологически чистые источники энергии.Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что российский проект направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работы по строительству и задержал завершение проекта.

https://ria.ru/20201208/sudno-1588126833.html

https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html

балтийское море

россия

вашингтон

германия

сша

берлин (город)

украина

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балтийское море, в мире, россия, allseas, вашингтон, северный поток — 2, сергей марков, германия, сша, берлин (город), украина