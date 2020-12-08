Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/gazoprovod-1588129920.html
Эксперт назвал "реальную жертву" борьбы США с "Северным потоком — 2"
Эксперт назвал "реальную жертву" борьбы США с "Северным потоком — 2"
Директор института политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с RT, что Берлин будет "отчаянно бороться" за "Северный поток — 2", несмотря на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:02
2020-12-08T04:55
балтийское море
в мире
россия
allseas
вашингтон
северный поток — 2
сергей марков
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названа реальная жертва борьбы США с "Северным потоком — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:760:2288:2047_1920x0_80_0_0_cd847229a39af32e39ea175746d7a97d.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Директор института политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с RT, что Берлин будет "отчаянно бороться" за "Северный поток — 2", несмотря на действия Вашингтона.Специалист отметил, что санкции США в отношении проекта на самом деле направлены против Германии, поскольку между немецкими и американскими корпорациями существует серьезная конкуренция за мировые рынки.Политолог подчеркнул, что благодаря "Северному потоку — 2" немецкая промышленность может получить стабильные, дешевые и экологически чистые источники энергии.Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что российский проект направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работы по строительству и задержал завершение проекта.
https://ria.ru/20201208/sudno-1588126833.html
https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html
балтийское море
россия
вашингтон
германия
сша
берлин (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_177:836:1775:2034_1920x0_80_0_0_6104eea0c5ccf84d5277914390845291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балтийское море, в мире, россия, allseas, вашингтон, северный поток — 2, сергей марков, германия, сша, берлин (город), украина

Эксперт назвал "реальную жертву" борьбы США с "Северным потоком — 2"

03:02 08.12.2020 (обновлено: 04:55 08.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Директор института политических исследований Сергей Марков заявил в беседе с RT, что Берлин будет "отчаянно бороться" за "Северный поток — 2", несмотря на действия Вашингтона.
Специалист отметил, что санкции США в отношении проекта на самом деле направлены против Германии, поскольку между немецкими и американскими корпорациями существует серьезная конкуренция за мировые рынки.
"Доступ к дешевому и стабильному российскому газу позволяет немецким компаниям (а они составляют ядро европейского бизнеса) сделать свою продукцию более конкурентоспособной, а значит, завоевывать рынки", — пояснил Марков.
Политолог подчеркнул, что благодаря "Северному потоку — 2" немецкая промышленность может получить стабильные, дешевые и экологически чистые источники энергии.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
00:58
Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что российский проект направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате швейцарский трубоукладчик Allseas остановил работы по строительству и задержал завершение проекта.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 14:25
Германия ответила на призыв США заморозить "Северный поток — 2"
 
Балтийское мореВ миреРоссияAllseasВашингтонСеверный поток — 2Сергей МарковГерманияСШАБерлин (город)Украина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03ЕР предложила запретить снижать МРОТ ни при каких обстоятельствах
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
16:38Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
16:36Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
16:35Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
16:35РФПИ заявил о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине
16:34С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
Лента новостейМолния