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В Сети раскритиковали Галкина за шутку над Пугачевой
В Сети раскритиковали Галкина за шутку над Пугачевой
Телеведущего и шоумена Максима Галкина раскритиковали подписчики в Instagram за видео, на котором он вместе с детьми разыгрывает супругу Аллу Пугачеву в образе... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:56
2020-12-08T16:56
2020-12-08T16:56
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущего и шоумена Максима Галкина раскритиковали подписчики в Instagram за видео, на котором он вместе с детьми разыгрывает супругу Аллу Пугачеву в образе привидения."Ужасы нашего замка. Пугалкины", — подписал шуточный ролик Галкин. На видео юморист вместе с Лизой и Гарри осторожно заходит в комнату, где сидит Алла Пугачева и издает страшный звук, имитируя голос призрака. Народная артистка РФ от неожиданности вскрикивает и утыкается в спинку дивана. За несколько часов публикация набрала почти два миллиона просмотров. Однако в комментариях у поклонников мнение разошлось. Некоторые посчитали, что нельзя было так пугать певицу."Бедная Алла", — прокомментировал maksim_kazakov0; "Доведете Аллу Борисовну. Поберегите ее", — написала elviraaleksandrova92857; "Вот юмористы! Мамулю так пугать нельзя", — считает nataliashatilova3112.Тем не менее большинство пользователей оценило чувство юмора Галкина, подчеркнув, что именно так должна проводить время идеальная семья."Спасибо за хорошее настроение", — поблагодарила sveta_nedieta; "Лучшая и позитивная семейка", — заявила martynenkotatyana; "Пересматривала несколько раз. Молодцы!" — подчеркнула elena77602.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Телеведущего и шоумена Максима Галкина раскритиковали подписчики в Instagram за видео, на котором он вместе с детьми разыгрывает супругу Аллу Пугачеву
в образе привидения.
"Ужасы нашего замка. Пугалкины", — подписал шуточный ролик Галкин.
На видео юморист вместе с Лизой и Гарри осторожно заходит в комнату, где сидит Алла Пугачева и издает страшный звук, имитируя голос призрака. Народная артистка РФ от неожиданности вскрикивает и утыкается в спинку дивана.
За несколько часов публикация набрала почти два миллиона просмотров. Однако в комментариях у поклонников мнение разошлось. Некоторые посчитали, что нельзя было так пугать певицу.
"Бедная Алла", — прокомментировал maksim_kazakov0; "Доведете Аллу Борисовну. Поберегите ее", — написала elviraaleksandrova92857; "Вот юмористы! Мамулю так пугать нельзя", — считает nataliashatilova3112.
Тем не менее большинство пользователей оценило чувство юмора Галкина, подчеркнув, что именно так должна проводить время идеальная семья.
"Спасибо за хорошее настроение", — поблагодарила sveta_nedieta; "Лучшая и позитивная семейка", — заявила martynenkotatyana; "Пересматривала несколько раз. Молодцы!" — подчеркнула elena77602.