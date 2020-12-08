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В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Чудо-женщина 1984"
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Чудо-женщина 1984"
После первого пресс-показа долгожданного нового фильма Патти Дженкинс в твиттере появились первые отзывы критиков. РИА Новости, 08.12.2020
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. После первого пресс-показа долгожданного нового фильма Патти Дженкинс в твиттере появились первые отзывы критиков."Я так рад сообщить, что "Чудо-женщина 1984" — это настоящий взрыв от начала и до конца. Уникальное дополнение к первому фильму, в ленте полно надежды, любви, действий, романтики и юмора. Патти Дженкинс, Галь Гадот и другие актеры сделали один из лучших сиквелов в DC", — написал Эрик Дэвис из Fandongo."Чудо женщина 1984" — очень зрелищный фильм. Блокбастер со смыслом. По тональности напоминает лучшие эпизоды "Супермена", — отметила Кортни Говард. "Посмотрела вчера "Чудо-женщину 1984"… Если честно, это было именно то, что мне было нужно. Что нам всем нужно. Он духоподъемный, дающий надежду, и очень в стиле "Чудо-женщины". Просто красивый фильм, идеи которого находят отклик в сердце", — добавила Эми Рэтклифф, редактор Nerdist."Важная новость: "Чудо-женщина 1984" — фантастический фильм. Сюжет блестящий, идея замечательная и своевременная. В нем полно сюрпризов. &lt;...&gt; Фильм заслуживает большого успеха", — поделился Эрик Айзенберг из CinemaBlend.Действие ленты разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны.Российская премьера запланирована на 14 января.
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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, сша

В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Чудо-женщина 1984"

04:18 08.12.2020 (обновлено: 04:19 08.12.2020)
 
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина: 1984 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Warner Bros. (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. После первого пресс-показа долгожданного нового фильма Патти Дженкинс в твиттере появились первые отзывы критиков.
"Я так рад сообщить, что "Чудо-женщина 1984" — это настоящий взрыв от начала и до конца. Уникальное дополнение к первому фильму, в ленте полно надежды, любви, действий, романтики и юмора. Патти Дженкинс, Галь Гадот и другие актеры сделали один из лучших сиквелов в DC", — написал Эрик Дэвис из Fandongo.
"Чудо женщина 1984" — очень зрелищный фильм. Блокбастер со смыслом. По тональности напоминает лучшие эпизоды "Супермена", — отметила Кортни Говард.
"Посмотрела вчера "Чудо-женщину 1984"… Если честно, это было именно то, что мне было нужно. Что нам всем нужно. Он духоподъемный, дающий надежду, и очень в стиле "Чудо-женщины". Просто красивый фильм, идеи которого находят отклик в сердце", — добавила Эми Рэтклифф, редактор Nerdist.
"Важная новость: "Чудо-женщина 1984" — фантастический фильм. Сюжет блестящий, идея замечательная и своевременная. В нем полно сюрпризов. <...> Фильм заслуживает большого успеха", — поделился Эрик Айзенберг из CinemaBlend.
Действие ленты разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны.
Российская премьера запланирована на 14 января.
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