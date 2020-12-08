https://ria.ru/20201208/fnb-1588259289.html

Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь

Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь увеличился в рублях на 158 миллиардов, до 13,457 триллиона рублей, а в долларах - на 9,9... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:20

2020-12-08T17:20

2020-12-08T17:20

россия

фонд национального благосостояния россии

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за ноябрь увеличился в рублях на 158 миллиардов, до 13,457 триллиона рублей, а в долларах - на 9,9 миллиарда, до 177,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина."По состоянию на 1 декабря 2020 года объем ФНБ составил 13 457 015,3 миллиона рублей, или 11,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", – говорится в сообщении. Это эквивалентно 177,393 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда по состоянию на 1 декабря составил эквивалент 8,793 триллиона рублей, или 115,914 миллиарда долларов, что составляет 7,7% от прогнозируемого на текущий год объема ВВП.На 1 ноября объем ФНБ составлял 13,299 триллиона рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 167,632 миллиарда долларов.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 51,501 миллиарда долларов; 44,378 миллиарда евро; 8,593 миллиарда фунтов стерлингов и 545,1 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 579,698 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 254,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,812 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 59,8 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота".Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары за период с 15 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года составила 1,097 миллиарда долларов, что эквивалентно 83,2 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 ноября 2020 года составила 1,892 триллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/minfin-1581730558.html

https://ria.ru/20201113/fnb-1584489972.html

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россия, фонд национального благосостояния россии, министерство финансов рф (минфин россии), экономика