https://ria.ru/20201208/elektrostal-1588156187.html
Инна Волкова избрана главой городского округа Электросталь
Инна Волкова избрана главой городского округа Электросталь
Инна Волкова избрана главой городского округа Электросталь Московской области на сессии совета депутатов муниципального образования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:37
2020-12-08T10:37
2020-12-08T10:37
новости подмосковья
электросталь
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Инна Волкова избрана главой городского округа Электросталь Московской области на сессии совета депутатов муниципального образования, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья."07 декабря 2020 года в городском округе Электросталь Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрана Волкова Инна Юрьевна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201207/goszhilinspektsiya-1588092913.html
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