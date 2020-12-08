https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html
В Якутии создали мобильную электропарковку для Крайнего Севера
В Якутии создали мобильную электропарковку для Крайнего Севера
В Якутии разработали электропарковки, способные работать в условиях Крайнего Севера. Парковка состоит из теплоизоляционного каркасного навеса и мобильного... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:00
2020-12-08T08:00
2020-12-08T11:37
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Якутии разработали электропарковки, способные работать в условиях Крайнего Севера. Парковка состоит из теплоизоляционного каркасного навеса и мобильного электротеплонагревателя. Как пояснил РИА Новости разработчик проекта модульной автоэлектропарковки, старший преподаватель автодорожного факультета СВФУ Евсей Анисимов, отличительная особенность якутской разработки заключается в том, что она не стационарная, а модульная. То есть таким образом мобильный гараж не привязан к какому-то конкретному месту."Принцип работы нашей парковки одинаковый с другими парковками. Но у нас получается комбинированное использование различных элементов. В основном все остальные типовые проекты электропарковок — стационарные, а у нас модульная парковка. У нас заложен принцип комбинированного использования различных устройств начиная от столбика для парковки и заканчивая нагревательным элементом", — отметил Евсей Анисимов.Разработчик уточнил, что проект постоянно дорабатывается. В ходе эксплуатации выявляются различные недочеты, которые ученые стараются оперативно устранять. Пока в качестве эксперимента функционируют пять полноценных модулей электропарковки. Однако в перспективе возможно появление таких сооружений в ряде крупных городов Крайнего Севера.По результатам экспериментальных исследований портативных гаражей учеными СВФУ была выбрана специальная конструкция, которая позволяет обеспечить воздушную прослойку между автомобилем и портативным гаражом, что исключает образование влаги. Как поясняют специалисты, одной из проблем электропарковок как раз является то, что при длительном использовании портативных гаражей в утеплителе скапливается влага, в результате чего парковка теряет способность аккумулировать тепло.Уточняется, что пока электропарковки в основном рассчитаны на легковые автомобили с кузовами универсал, седан и хетчбэк.
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РИА Новости
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россия, республика саха (якутия), хорошие новости
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Якутии разработали электропарковки, способные работать в условиях Крайнего Севера. Парковка состоит из теплоизоляционного каркасного навеса и мобильного электротеплонагревателя. Как пояснил РИА Новости разработчик проекта модульной автоэлектропарковки, старший преподаватель автодорожного факультета СВФУ Евсей Анисимов, отличительная особенность якутской разработки заключается в том, что она не стационарная, а модульная. То есть таким образом мобильный гараж не привязан к какому-то конкретному месту.
"Принцип работы нашей парковки одинаковый с другими парковками. Но у нас получается комбинированное использование различных элементов. В основном все остальные типовые проекты электропарковок — стационарные, а у нас модульная парковка. У нас заложен принцип комбинированного использования различных устройств начиная от столбика для парковки и заканчивая нагревательным элементом", — отметил Евсей Анисимов.
Разработчик уточнил, что проект постоянно дорабатывается. В ходе эксплуатации выявляются различные недочеты, которые ученые стараются оперативно устранять. Пока в качестве эксперимента функционируют пять полноценных модулей электропарковки. Однако в перспективе возможно появление таких сооружений в ряде крупных городов Крайнего Севера.
"Мы постоянно совершенствуем нашу разработку. Все равно есть свои минусы, и они выявляются в процессе эксплуатации, и мы их постоянно пытаемся исправить. Вообще, мы считаем, что пришло время, чтобы массово устанавливать такие парковки в условиях Крайнего Севера, для начала это можно сделать в Якутске", — рассказал Евсей Анисимов.
По результатам экспериментальных исследований портативных гаражей учеными СВФУ была выбрана специальная конструкция, которая позволяет обеспечить воздушную прослойку между автомобилем и портативным гаражом, что исключает образование влаги. Как поясняют специалисты, одной из проблем электропарковок как раз является то, что при длительном использовании портативных гаражей в утеплителе скапливается влага, в результате чего парковка теряет способность аккумулировать тепло.
Уточняется, что пока электропарковки в основном рассчитаны на легковые автомобили с кузовами универсал, седан и хетчбэк.