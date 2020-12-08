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Круглый стол о позиции "Единой России" накануне выборов 2021 года
Круглый стол о позиции "Единой России" накануне выборов 2021 года
10 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Единая Россия" накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты".
2020-12-08T10:50
2020-12-08T10:50
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Задать вопросУчастники:- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;- председатель правления Центрf политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модераторы:- управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ;- председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин КОСТИН.1 декабря прошло ровно 19 лет с основания "Единой России". По ежегодной традиции в этот день партия начинает декаду приемов граждан. В этот раз она стартовала со встреч населения и губернаторов-секретарей региональных отделений. Тем для обсуждения немало: этот год был и для страны в целом, и для "Единой России" одним из самых тяжелых. С какими задачами и проблемами столкнулась "Единая Россия" в этом сложнейшем с точки зрения социально-экономического развития году? Как их решила и каких результатов достигла? С чем "Единая Россия" пойдет в новый электоральный год? Сколько мандатов получит партия на выборах 2021? И наконец, на какое большинство она может рассчитывать: устойчивое или же конституционное?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о позиции "Единой России" накануне выборов 2021 года

10:50 08.12.2020
 
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10 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Единая Россия" накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты".
Задать вопрос

Участники:
- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- председатель правления Центрf политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.

Модераторы:
- управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ;
- председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин КОСТИН.

1 декабря прошло ровно 19 лет с основания "Единой России". По ежегодной традиции в этот день партия начинает декаду приемов граждан. В этот раз она стартовала со встреч населения и губернаторов-секретарей региональных отделений. Тем для обсуждения немало: этот год был и для страны в целом, и для "Единой России" одним из самых тяжелых.
С какими задачами и проблемами столкнулась "Единая Россия" в этом сложнейшем с точки зрения социально-экономического развития году? Как их решила и каких результатов достигла? С чем "Единая Россия" пойдет в новый электоральный год? Сколько мандатов получит партия на выборах 2021? И наконец, на какое большинство она может рассчитывать: устойчивое или же конституционное?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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