https://ria.ru/20201208/edinaya-rossiya-1588159294.html

Круглый стол о позиции "Единой России" накануне выборов 2021 года

Круглый стол о позиции "Единой России" накануне выборов 2021 года

10 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Единая Россия" накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты".

2020-12-08T10:50

2020-12-08T10:50

2020-12-08T10:50

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Задать вопросУчастники:- президент фонда "Петербургская политика" Михаил ВИНОГРАДОВ;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;- председатель правления Центрf политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модераторы:- управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ;- председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин КОСТИН.1 декабря прошло ровно 19 лет с основания "Единой России". По ежегодной традиции в этот день партия начинает декаду приемов граждан. В этот раз она стартовала со встреч населения и губернаторов-секретарей региональных отделений. Тем для обсуждения немало: этот год был и для страны в целом, и для "Единой России" одним из самых тяжелых. С какими задачами и проблемами столкнулась "Единая Россия" в этом сложнейшем с точки зрения социально-экономического развития году? Как их решила и каких результатов достигла? С чем "Единая Россия" пойдет в новый электоральный год? Сколько мандатов получит партия на выборах 2021? И наконец, на какое большинство она может рассчитывать: устойчивое или же конституционное?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы