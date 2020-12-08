Попова сравнила число заболевших COVID-19 детей с весенними показателями
14:15 08.12.2020 (обновлено: 15:05 08.12.2020)
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня удельный вес заболевших COVID-19 детей такой же, как и весной, когда они не ходили в школу.
По ее словам, правила Роспотребнадзора для работы школа созданы, чтобы, несмотря на осложняющуюся ситуацию с коронавирусом, дать детям возможность учиться очно.
"У нас заболеваемость детей, после того как они встретились в начале сентября, в течение двух недель несколько росла - респираторные вирусы, парагриппы, аденовирусы, другие вирусы... Так бывает каждый год, так случилось и в этом году, но потом ситуация стабилизировалась, и сегодня дети приходят в школу. Удельный вес детей, какой был весной, когда они не ходили в школу совсем, такой же он и сейчас, когда дети ходят в школу, не заболевают там и получают полноценные знания ", - сказала Попова в эфире "Комсомольской правды".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф