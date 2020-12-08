Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588224424.html
Путин одобрил бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года
Путин одобрил бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года
Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда (ПФР) на 2021-2023 годы, который предполагает постепенный переход от его дефицита к... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:58
2020-12-08T14:58
пенсионный фонд рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156035/24/1560352412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e56dd8d9cd46a75a6edca8a18225438b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда (ПФР) на 2021-2023 годы, который предполагает постепенный переход от его дефицита к профициту, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в сумме 9 триллионов 101,84 миллиарда рублей (7,9% ВВП), по расходам – 9 триллионов 596,68 миллиарда рублей (8,3% ВВП), то есть с дефицитом 494,84 миллиарда рублей. При этом доходы, не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, планируются на уровне 9 триллионов 32,3 миллиарда рублей, расходы – 9 триллионов 567,5 миллиарда рублей.На 2022 год доходы ПФР планируются на уровне 10 триллионов 15,14 миллиарда рублей, расходы – 10 триллионов 109,97 миллиарда рублей; на 2023 год – 10 триллионов 565,2 миллиарда и 10 триллионов 512,7 миллиарда соответственно. Таким образом, если в 2022 году бюджет Пенсионного фонда еще планируется с дефицитом 94,83 миллиарда рублей, то уже на следующий год ожидается профицит в 52,5 миллиарда рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.При этом предполагается индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. С 1 января 2021 года планируется индексация на 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсия будет проиндексирована на 5,9% (в 1,6 раза выше ожидаемой инфляции за 2021 год), в 2023 году – на 5,6% (в 1,4 раза выше прогнозируемой инфляции за 2022 год). Индексация соцпенсий и других выплат, увеличение которых зависит от роста социальных пенсий, планируется с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: 2021 год – 2,6%, 2022 год – 8,5%, 2023 год – 0,9%.Среднегодовой размер страховой пенсии в РФ увеличится с 16 209 рублей в 2021 году до 17 736 рублей в 2023 году. Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров вырастет с 17 443 рублей до 19 294 рублей соответственно. Социальная пенсия увеличится с 10 058 до 11 057 рублей, накопительная пенсия - с 1 018 рублей до 2 012 рублей, срочная пенсионная выплата - с 2 101 до 2 510 рублей.По данным Счетной палаты РФ, отношение среднегодового размера пенсии к уровню зарплаты в стране будет снижаться и составит в 2021 году 32,9%, в 2022 году – 32,6%, в 2023 году – 32,1%.
https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/pensiya-1584262565.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156035/24/1560352412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df8510fd8d325a1e7a74f11311652eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, владимир путин, экономика

Путин одобрил бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года

14:58 08.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда (ПФР) на 2021-2023 годы, который предполагает постепенный переход от его дефицита к профициту, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в сумме 9 триллионов 101,84 миллиарда рублей (7,9% ВВП), по расходам – 9 триллионов 596,68 миллиарда рублей (8,3% ВВП), то есть с дефицитом 494,84 миллиарда рублей. При этом доходы, не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, планируются на уровне 9 триллионов 32,3 миллиарда рублей, расходы – 9 триллионов 567,5 миллиарда рублей.
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:42
ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам
На 2022 год доходы ПФР планируются на уровне 10 триллионов 15,14 миллиарда рублей, расходы – 10 триллионов 109,97 миллиарда рублей; на 2023 год – 10 триллионов 565,2 миллиарда и 10 триллионов 512,7 миллиарда соответственно. Таким образом, если в 2022 году бюджет Пенсионного фонда еще планируется с дефицитом 94,83 миллиарда рублей, то уже на следующий год ожидается профицит в 52,5 миллиарда рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
При этом предполагается индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. С 1 января 2021 года планируется индексация на 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсия будет проиндексирована на 5,9% (в 1,6 раза выше ожидаемой инфляции за 2021 год), в 2023 году – на 5,6% (в 1,4 раза выше прогнозируемой инфляции за 2022 год). Индексация соцпенсий и других выплат, увеличение которых зависит от роста социальных пенсий, планируется с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: 2021 год – 2,6%, 2022 год – 8,5%, 2023 год – 0,9%.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 12:43
В ПФР рассказали, при каких условиях можно лишиться пенсии
Среднегодовой размер страховой пенсии в РФ увеличится с 16 209 рублей в 2021 году до 17 736 рублей в 2023 году. Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров вырастет с 17 443 рублей до 19 294 рублей соответственно. Социальная пенсия увеличится с 10 058 до 11 057 рублей, накопительная пенсия - с 1 018 рублей до 2 012 рублей, срочная пенсионная выплата - с 2 101 до 2 510 рублей.
По данным Счетной палаты РФ, отношение среднегодового размера пенсии к уровню зарплаты в стране будет снижаться и составит в 2021 году 32,9%, в 2022 году – 32,6%, в 2023 году – 32,1%.
 
Пенсионный фонд РФВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03ЕР внесла в проект о расчете МРОТ поправки, не позволяющие его снижать
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
16:38Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
16:36Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
16:35Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
16:35РФПИ заявил о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине
16:34С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
16:33В Черногории ужесточат ограничения из-за коронавируса
16:33В РФПИ отметили изменения в позиции зарубежных стран по "Спутник V"
Лента новостейМолния