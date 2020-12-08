https://ria.ru/20201208/bowie-1588218920.html

Памятную монету с Дэвидом Боуи запустили в космос

Памятную монету с Дэвидом Боуи запустили в космос

Королевский монетный двор Великобритании отправил в космос памятную монету с изображением Дэвида Боуи в знак признания его хита "Space oddity", сообщает The... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:44

2020-12-08T18:44

2020-12-08T18:44

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании отправил в космос памятную монету с изображением Дэвида Боуи в знак признания его хита "Space oddity", сообщает The Guardian.Запущенный зонд с серебряной монетой номиналом 2 фунта (2,67 доллара США) достиг высоты 35 656 метров и находился в космосе в течение 45 минут прежде чем вернуться обратно на территорию Британии.По информации ведомства, британская монета впервые оказалась в коcмосе. Теперь ее разыграют в качестве приза в одном из конкурсов на странице организации в фейсбуке.Копию монеты, побывавшей в космосе, можно приобрести на сайте Британского монетного двора за 97,5 фунтов (почти 130 долларов США).Ранее в серии "Музыкальные легенды" были выпущены монеты в честь Queen и Элтона Джона.Пластинка "Space oddity" вышла в Великобритании за пять дней до запуска космического корабля "Аполлон-11" в июле 1969 года. Британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".

https://ria.ru/20201030/bowie-1582124298.html

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музыка, новости культуры, queen, элтон джон, дэвид боуи, великобритания