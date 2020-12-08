https://ria.ru/20201208/basseyn-1588147869.html
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне в Астрахани
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне в Астрахани
Всех детей, которые после посещения бассейна в Астрахани попали в реанимацию, перевели в обычные палаты из-за положительной динамики, всего в больницах... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:46
2020-12-08T09:46
2020-12-08T09:48
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
массовое отравление в бассейне в астрахани
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Всех детей, которые после посещения бассейна в Астрахани попали в реанимацию, перевели в обычные палаты из-за положительной динамики, всего в больницах находятся 32 пострадавших, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей попали в реанимацию. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным областного минздрава, в настоящее время в больницах Астраханской области находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей.Состояние 12 взрослых пациентов также оценивается как стабильное. "Всем пациентам продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводится адекватная терапия в соответствии с тяжестью их состояния", - добавили в областном минздраве.
https://ria.ru/20201207/otravleniya-1587998439.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, массовое отравление в бассейне в астрахани, астрахань, происшествия