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Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне в Астрахани
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне в Астрахани
Всех детей, которые после посещения бассейна в Астрахани попали в реанимацию, перевели в обычные палаты из-за положительной динамики, всего в больницах... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:46
2020-12-08T09:48
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
массовое отравление в бассейне в астрахани
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Всех детей, которые после посещения бассейна в Астрахани попали в реанимацию, перевели в обычные палаты из-за положительной динамики, всего в больницах находятся 32 пострадавших, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей попали в реанимацию. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным областного минздрава, в настоящее время в больницах Астраханской области находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей.Состояние 12 взрослых пациентов также оценивается как стабильное. "Всем пациентам продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводится адекватная терапия в соответствии с тяжестью их состояния", - добавили в областном минздраве.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, массовое отравление в бассейне в астрахани, астрахань, происшествия

Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне в Астрахани

09:46 08.12.2020 (обновлено: 09:48 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Астраханской области / Перейти в фотобанкСпорткомплекс "Динамо" в Астрахани
Спорткомплекс Динамо в Астрахани - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости. Всех детей, которые после посещения бассейна в Астрахани попали в реанимацию, перевели в обычные палаты из-за положительной динамики, всего в больницах находятся 32 пострадавших, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области.
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей попали в реанимацию. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным областного минздрава, в настоящее время в больницах Астраханской области находятся 32 пострадавших, из которых 20 детей.
"В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты", - говорится в сообщении. Еще один ребенок был переведен из реанимации еще в понедельник вечером. "Состояние всех детей оценивается как средняя степень тяжести. Угрозы для их жизни нет", - отметили в министерстве.
Состояние 12 взрослых пациентов также оценивается как стабильное. "Всем пациентам продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводится адекватная терапия в соответствии с тяжестью их состояния", - добавили в областном минздраве.
Пловец в бассейне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астраханская областьМассовое отравление в бассейне в АстраханиАстраханьПроисшествия
 
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