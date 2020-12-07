https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588049225.html

Глава СЖР прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции

Глава СЖР прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости освобождение задержанных ранее журналистов НТВ в Турции, призвал при работе в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:02

2020-12-07T16:02

2020-12-07T16:02

соловьев владимир (журналист)

международная федерация журналистов

нтв (телеканал)

союз журналистов россии

турция

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости освобождение задержанных ранее журналистов НТВ в Турции, призвал при работе в напряженных регионах иметь аккредитацию или международную карточку журналиста.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей был продлён до трех дней.В понедельник знакомый с ситуацией турецкий источник сообщил РИА Новости, что суд в Стамбуле освободил задержанных. Пресс-служба НТВ сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время."Мы все эти дни, конечно, следили за судьбой наших коллег, задержанных в Турции. И конечно, МИД и многие другие организации активно участвовали в том, чтобы наши коллеги были освобождены", - прокомментировал ситуацию Соловьев.Журналисты, по словам главы СЖР, "не имея никакой аккредитации", стали снимать завод по производству боевых беспилотников и, "судя по всему, сами стали запускать дрон, при этом были задержаны службой безопасности и полицией Турции"."Конечно, они действовали на свой страх и риск. И за это последствия могли быть гораздо более жесткие. Потому что нужно как-то соотносить необходимость получения информации с тем, как ее получать. Мы всегда рекомендуем при таких съемках в регионах, где все достаточно напряжено, иметь разрешение, аккредитацию или международную карточку журналиста, которую через нас выдает Международная федерация журналистов. И тогда бы не надо было столько усилий прилагать для того, чтобы их освободить", - добавил Соловьев.

https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588005980.html

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

турция

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соловьев владимир (журналист), международная федерация журналистов, нтв (телеканал), союз журналистов россии, турция, в мире