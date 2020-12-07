https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588005980.html

В Кремле прокомментировали задержание журналистов НТВ в Турции

В Кремле прокомментировали задержание журналистов НТВ в Турции

Россия принимает все возможные меры для оказания помощи задержанным в Турции журналистам НТВ, изучает обстоятельства и причины задержания, сообщил... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:10

2020-12-07T13:10

2020-12-07T13:10

нтв (телеканал)

дмитрий песков

турция

стамбул

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия принимает все возможные меры для оказания помощи задержанным в Турции журналистам НТВ, изучает обстоятельства и причины задержания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней."Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, расценивается ли задержание сотрудников НТВ как недружественный шаг со стороны Турции.В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят, добавил Дмитрий Песков."Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20201207/shpionazh-1587964443.html

турция

стамбул

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нтв (телеканал), дмитрий песков, турция, стамбул, в мире