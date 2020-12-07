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Источник: суд рассмотрит дело задержанных в Турции журналистов НТВ
Источник: суд рассмотрит дело задержанных в Турции журналистов НТВ
Дело задержанных в Стамбуле журналистов передано в суд, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:11
2020-12-07T09:11
2020-12-07T09:19
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Дело задержанных в Стамбуле журналистов передано в суд, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
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турция, нтв (телеканал), стамбул, в мире