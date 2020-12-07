https://ria.ru/20201207/zabolevaemost-1588024329.html
Попова рассказала, где выявлен интенсивный рост заболеваемости COVID-19
Попова рассказала, где выявлен интенсивный рост заболеваемости COVID-19
Интенсивный рост показателей по заболеваемости коронавирусом отмечен на промпроизводстве, в торговле, транспорте и госуправлении, сообщила глава... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:29
2020-12-07T14:29
2020-12-07T15:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Интенсивный рост показателей по заболеваемости коронавирусом отмечен на промпроизводстве, в торговле, транспорте и госуправлении, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество