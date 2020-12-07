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Туризм
https://ria.ru/20201207/yaponiya-1587982114.html
Японию планируют открыть для туристов весной
Японию планируют открыть для туристов весной
Власти Японии рассматривают возможность весной разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:36
2020-12-07T11:36
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туризм
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Японии рассматривают возможность весной разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ. Путешественники должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест и указать подробный план поездки перед прилетом. Карантин проходить не нужно, но пользоваться общественным транспортом нельзя, разрешается лишь передвигаться на арендованных автобусах. Запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Список стран, откуда может быть разрешен въезд, будет определяться исходя из актуальной ситуации с COVID-19. Сейчас в Японию можно попасть в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях, а также при наличии права на долгосрочное проживание. Из РФ туда летают российский национальный перевозчик (три раза в неделю) и японская авиакомпания (один раз в семь дней через Хельсинки).В настоящее время документы на визу для посещения Японии с целью туризма не принимаются. Прибывающим пассажирам необходима справка с отрицательным результатом ПЦР- тестирования, выданная не ранее чем за 72 часа. Также нужно пройти двухнедельный карантин и воздержаться от поездок в общественном транспорте.
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коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм, туристы, новости - туризм, япония, токио

Японию планируют открыть для туристов весной

11:36 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНациональный парк Никко в регионе Канто японского острова Хонсю
Национальный парк Никко в регионе Канто японского острова Хонсю - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Японии рассматривают возможность весной разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
Путешественники должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест и указать подробный план поездки перед прилетом. Карантин проходить не нужно, но пользоваться общественным транспортом нельзя, разрешается лишь передвигаться на арендованных автобусах. Запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Список стран, откуда может быть разрешен въезд, будет определяться исходя из актуальной ситуации с COVID-19.
Сейчас в Японию можно попасть в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях, а также при наличии права на долгосрочное проживание. Из РФ туда летают российский национальный перевозчик (три раза в неделю) и японская авиакомпания (один раз в семь дней через Хельсинки).
"Ожидается, что туристов будут пускать с апреля. Но пока точных дат и официальных заявлений нет. У нас есть групповые туры с 1 апреля, — комментирует генеральный директор компании Ирина Серганова. — Все поездки будут проводиться с перемещениями на автобусах или минивэнах, так что наземным транспортом особенно пользоваться не придется".
В настоящее время документы на визу для посещения Японии с целью туризма не принимаются. Прибывающим пассажирам необходима справка с отрицательным результатом ПЦР- тестирования, выданная не ранее чем за 72 часа. Также нужно пройти двухнедельный карантин и воздержаться от поездок в общественном транспорте.
"Мы с нетерпением ждем открытия данного направления для массовой туристической продажи и надеемся на лояльные условия въезда и пребывания для наших путешественников", — отметили в турфирме, которая является приоритетным трэвел-партнером авторизированной компании по продаже билетов Матч Хоспиталити на Летние Олимпийские игры в Токио.
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