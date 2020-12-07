https://ria.ru/20201207/yaponiya-1587982114.html

Японию планируют открыть для туристов весной

Японию планируют открыть для туристов весной

Власти Японии рассматривают возможность весной разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:36

2020-12-07T11:36

2020-12-07T11:36

коронавирус covid-19

туризм

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туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Японии рассматривают возможность весной разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ. Путешественники должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест и указать подробный план поездки перед прилетом. Карантин проходить не нужно, но пользоваться общественным транспортом нельзя, разрешается лишь передвигаться на арендованных автобусах. Запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Список стран, откуда может быть разрешен въезд, будет определяться исходя из актуальной ситуации с COVID-19. Сейчас в Японию можно попасть в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях, а также при наличии права на долгосрочное проживание. Из РФ туда летают российский национальный перевозчик (три раза в неделю) и японская авиакомпания (один раз в семь дней через Хельсинки).В настоящее время документы на визу для посещения Японии с целью туризма не принимаются. Прибывающим пассажирам необходима справка с отрицательным результатом ПЦР- тестирования, выданная не ранее чем за 72 часа. Также нужно пройти двухнедельный карантин и воздержаться от поездок в общественном транспорте.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм, туристы, новости - туризм, япония, токио