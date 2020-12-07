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https://ria.ru/20201207/windows-1587993533.html
В Windows 10 появится встроенная реклама
В Windows 10 появится встроенная реклама
Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:20
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риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает WindowsLatest.Так, сверху окна приложения "Настройки" появился новый баннер "Получите даже больше от Windows". Если нажать кнопку "Let’s go", то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании — например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.Появится реклама, связанная и с фирменным браузером Microsoft Edge. В полноэкранном окне "Настроек" предложат использовать Edge в качестве браузера по умолчанию, а Bing как основную поисковую систему.Сейчас в Microsoft лишь тестируют подобный функционал, который появился в бета-версиях ОС. Доберется он до конечных пользователей уже в 2021 году.
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Новости
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РИА Новости
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

В Windows 10 появится встроенная реклама

12:20 07.12.2020 (обновлено: 13:34 07.12.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает WindowsLatest.
Так, сверху окна приложения "Настройки" появился новый баннер "Получите даже больше от Windows". Если нажать кнопку "Let’s go", то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании — например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 17:04РИА Наука
Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
Появится реклама, связанная и с фирменным браузером Microsoft Edge. В полноэкранном окне "Настроек" предложат использовать Edge в качестве браузера по умолчанию, а Bing как основную поисковую систему.
Сейчас в Microsoft лишь тестируют подобный функционал, который появился в бета-версиях ОС. Доберется он до конечных пользователей уже в 2021 году.
 
РИА НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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