https://ria.ru/20201207/windows-1587993533.html
В Windows 10 появится встроенная реклама
В Windows 10 появится встроенная реклама
Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:20
2020-12-07T12:20
2020-12-07T13:34
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windows
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microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает WindowsLatest.Так, сверху окна приложения "Настройки" появился новый баннер "Получите даже больше от Windows". Если нажать кнопку "Let’s go", то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании — например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.Появится реклама, связанная и с фирменным браузером Microsoft Edge. В полноэкранном окне "Настроек" предложат использовать Edge в качестве браузера по умолчанию, а Bing как основную поисковую систему.Сейчас в Microsoft лишь тестируют подобный функционал, который появился в бета-версиях ОС. Доберется он до конечных пользователей уже в 2021 году.
https://ria.ru/20201201/windows-1587197049.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Компания Microsoft
готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows
10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает
WindowsLatest.
Так, сверху окна приложения "Настройки" появился новый баннер "Получите даже больше от Windows". Если нажать кнопку "Let’s go", то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании — например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.
Появится реклама, связанная и с фирменным браузером Microsoft Edge. В полноэкранном окне "Настроек" предложат использовать Edge в качестве браузера по умолчанию, а Bing как основную поисковую систему.
Сейчас в Microsoft лишь тестируют подобный функционал, который появился в бета-версиях ОС. Доберется он до конечных пользователей уже в 2021 году.