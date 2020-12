https://ria.ru/20201207/windows-1587993533.html

В Windows 10 появится встроенная реклама

2020-12-07T12:20

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты, сообщает WindowsLatest.Так, сверху окна приложения "Настройки" появился новый баннер "Получите даже больше от Windows". Если нажать кнопку "Let’s go", то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании — например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.Появится реклама, связанная и с фирменным браузером Microsoft Edge. В полноэкранном окне "Настроек" предложат использовать Edge в качестве браузера по умолчанию, а Bing как основную поисковую систему.Сейчас в Microsoft лишь тестируют подобный функционал, который появился в бета-версиях ОС. Доберется он до конечных пользователей уже в 2021 году.

