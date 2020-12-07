https://ria.ru/20201207/vyruchka-1588042058.html

Поддержка стартапов нацпроектами удвоила выручку удмуртских бизнесменов

Поддержка стартапов нацпроектами удвоила выручку удмуртских бизнесменов

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что за два года реализации нацпроектов по поддержке малого и среднего бизнеса в два раза увеличилась выручка... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:37

2020-12-07T15:37

2020-12-07T15:37

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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УФА, 7 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что за два года реализации нацпроектов по поддержке малого и среднего бизнеса в два раза увеличилась выручка индивидуальных предпринимателей, получивших акселераторное сопровождение.По его словам, "за два года реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Удмуртии проведено 6 потоков экспортного акселератора, 71 команда стали выпускниками"."Экспортная выручка выпускников составила порядка 13 миллионов долларов, при этом 47 команд еще находятся на этапе постакселерационного сопровождения. Только за 2020 год 60 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП. Бизнес акселератор провел 5 потоков, в котором приняли участие 420 участников, создано более 400 новых рабочих мест, а более 50 предприятий увеличили вдвое свою выручку", - сообщил Бречалов.Он отметил, что живыми рабочими инструментами в достижение целей национального проекта для предпринимателей, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, являются также туристический акселератор и сельскохозяйственный акселератор "Я – фермер"."У заявившихся есть возможность получить государственный грант "Агростартап" в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" на сумму до 4 миллионов рублей. Реализация национального проекта направлена на обеспечение организаций доступными финансовыми ресурсами, на сокращение административных барьеров, улучшение инвестиционного климата для активного роста и развития предприятий", - сказал глава Удмуртии.

https://ria.ru/20201202/udmurtiya-1587280323.html

https://ria.ru/20201125/shkola-1586259274.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика